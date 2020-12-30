Batman'da fıstık yetiştiriciliğine ilgi artıyor
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Batman'da fıstık yetiştiriciliğine ilgi artıyor

30.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:13
Batman'da fıstık yetiştiriciliğine ilgi artıyor

Batman'da fıstık yetiştiriciliğine her geçen gün ilgi artıyor.

Batman'da fıstık yetiştiriciliğine her geçen gün ilgi artıyor.

Kentte 60 bin dekar alanda fıstık yetiştiriciliği yapılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında yürütülen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında son 1 ayda İl Özel İdaresi destekleriyle temin edilen 200 bin Siirt fıstığı fidanı çiftçilere dağıtıldı.

50 dönümlük arazisine ilk kez fıstık fidanı diken çiftçi Hasan Onat, fıstığın geleceğe yatırım olduğunu, iyi bir geliri olması nedeniyle babadan kalan tarlalarına fıstık diktiklerini söyledi.

Fidanların genellikle sonbaharda dikildiğini belirten Onat, "50 dönümlük bir arazimiz var. Yaklaşık 1250 fidan dikeceğiz. Bu mevsimde dikildiğinde daha güzel yetişiyor. Nisan ayında 2 yaşında oluyor. Bundan dolayı güzel bir verim veriyor." dedi.

Onat, çok tüketilen bir ürün olması ve yurt dışına da gönderilmesi dolayısıyla çiftçilerin fıstık yetiştiriciliğine ilgi gösterdiğini aktardı.

Çiftçilerden Mehmet Onat da dört kardeşle birlikte babalarından kalan 50 dönümlük araziye fıstık diktiklerini belirtti.

Tanıdıkları çiftçilerin fıstık yetiştirdiğini ve kendilerinin de fıstık yetiştirmeye karar verdiklerini aktaran Onat, "Çevremizde ekenlerden örnek alıp ileriye dönük bir yatırım amaçlı fıstık dikiyoruz. Dikimlerimiz bitmek üzere. Her fidan arasına yaklaşık 7 metre arayla dikim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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