Batman'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
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Batman'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

BATMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Batman'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
16.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:36

BATMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Batman'da koronavirüsle mücadele kapsamında koordinasyon toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu tarafından Batman'da koronavirüse ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı.

Alınan kararla ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına, belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi." 

 


Kaynak: DHA

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