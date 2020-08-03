Batan teknede hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batan teknede hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

İzmir'in Foça ilçesinde alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü, 1 çocuğun kaybolduğu teknenin kaptanı tutuklandı.

03.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:18

İzmir'in Foça ilçesinde alabora olması sonucu 4 kişinin öldüğü, 1 çocuğun kaybolduğu teknenin kaptanı tutuklandı.

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

Öte yandan, teknenin kaptanlığını yapan ve başka bir tekne tarafından kurtarılan Adem D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tekne sahibinin ise ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Adem D. tutuklandı.

Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden Şennur Avcı'nın (41) cenazesi ikindi namazı sonrası Çinili Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan Avcı'nın eski eşi Nuri Coşkun ve çocukları Doğan, Kardelen, Polat ve Efe Coşkun, gözyaşlarına hakim olamadı.

Foça Devlet Hastanesi morgunda tutulan diğer cenazelerin ise henüz yakınlarına teslim edilmediği belirtildi.

Kaptan yüzme bilmediğini iddia etti

Kaptan Adem D'nin emniyetteki ifadesinde 5 metrelik tekneyle gezmeye çıkardığı kişileri daha önceden tanıdığını, 7 kişi için anlaştıklarını ancak 10 kişi geldiklerini söylediği öğrenildi.

Tanıdık oldukları için bir şey söyleyemediğini öne süren Adem D'nin olay nedeniyle çok pişman olduğunu ve kendisinin de yüzme bilmediğini iddia ettiği belirtildi.

"5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler"

Foça'da su sporları merkezi işleten Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, dün jet ski ile denize açıldığı sırada kendisinden yardım isteyen birisini gördüğünü söyledi.

Hemen yardıma gittiğini belirten Yılmaz, "2 kişi teknenin üzerindeydi. Suda insanların olduğunu gördüm. Cesetlerden birini ben çıkardım. Suyun altından çıkarıp kenara getirdim. Arkadaşlarımız hala kayıp olan 1 kişiyi arıyorlar. Yaklaşık 5 metrelik bir tekneye 9 kişi binmişler. Akşam da hava biraz sertti. Kaza kaçınılmaz gibi bir şey oldu." dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan 1 çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan teknede hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı Magazin
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Ekonomi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahreyn'in Libya iddialarına sert yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahreyn'in Libya iddialarına sert yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Hulusi Akar Deniz Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Akalın Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Batan teknede hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 19:40:30. #1.15#
title