Basur nedir? Basura ne iyi gelir? Basur neden olur? Basur ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Vatandaşların büyük bir çoğunluğu basur rahatsızlığından şikayetçidir. Basur, hafife alınmayacak bir rahatsızlıktır. Basur için birçok tedavi yöntemi vardır. Bunlardan birisi de bitkisel tedavidir. Peki basur nedir, ne demektir? Basura ne iyi gelir, basur neden olur?

Basur hastalığının bir diğer adı "Hemoroid" 'dir. Basur en sık görülen rahatsızlıklardandır. Sizler için basura ne iyi gelir, basur neden olur, basur ağrısına iyi gelen besinler nelerdir, kısaca basur hakkında tüm önemli bilgileri paylaşacağız. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz...

BASUR NEDİR?

Basur veya hemoroid ayrıca halk arasında bilinen adıyla mayasıl, anal kanalda dışkı kontrolüne yardımcı olan vasküler yapılardır. Bunlar şiştiği veya iltihaplandığı zaman patolojik hale veya hemoroid memesi hâline gelir. Fizyolojik durumdayken, arteryo-venöz kanallar ve bağ dokudan oluşan bir tampon görevi görürler.

Basur'un diğer adları : Hemoroid veya Mayasıl olarak da biliniyor.

Patolojik hemoroidin semptomları görülen hemoroid tipine bağlıdır. İnternal hemoroid genelde ağrısız rektal kanama ile görülürken, eksternal hemoroid bazı semptomlar ya da tromboze durumdaysa anüs bölgesinde şiddetli ağrı ve şişlik oluşturabilir. Birçok insan anal-rektal bölge etrafında meydana gelen herhangi bir semptomu yanlış bir şekilde "hemoroid" olarak ifade etmekte ve semptomların önemli nedenleri gözden kaçırılabilmektedir. Hemoroidin gerçek sebebi hala bilinmemekte, özellikle kabızlık olmak üzere intra-abdominal basıncı arttıran çok sayıda faktörün hemoroidin gelişmesinde rol oynadığına inanılmaktadır.

Hafif ve orta şiddetli hastalık için başlangıç tedavisi su düzeyini korumak için lif alımı ve oral sıvı alımının arttırılması, ağrıyı dindirmek ve rahatlık sağlamak içinse NSAIDlerden oluşur. Semptomlar ciddiyse veya konservatif yollarla iyileştirilemiyorsa uygulanabilecek çok sayıda basit işlem vardır. Bu önlemleri uygulayarak iyileşemeyenler için cerrahi müdahaleye başvurulabilir. İnsanların neredeyse yarısı hayatının herhangi bir noktasında hemoroidle ilgili sorunlar yaşayabilir. Elde edilen sonuçlar genel olarak iyidir.

BASUR KELİME ANLAMI NEDİR? NE DEMEKTİR?

TDK'ya göre basur "Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit." anlamına gelmektedir. Basur Arapça kökenli bir kelimedir. Basur'un bir diğer ismi Hemoroit'dir. Halk arasında "Mayasıl" olarak da bilinir.

BASUR NEDEN OLUR?

Hemoroid aslında anüs çevresinde zaten bulunur. Asıl sorun bu damarın şişip dışarı sarkmasıdır. Basur aşağıdaki sebeplerden dolayı oluşabilmektedir.

Basura ne iyi gelir

BASUR NEDEN OLUR/ KABIZLIK

En önemli sebebi kabızlıktır. Kabızlık zaten başlı başına bir sorunken uzun süreli olduğu zaman basur oluşumunu tetikler. Günlük su tüketim miktarının aksatılması, sağlıksız beslenme, vücuda gerekli olan doğal yağları tüketmeme gibi nedenler kabızlığa kabızlık da basura yol açar. Kabızlık sırasında fazla ıkınma, dışkı yapısının çok sert olması ve uzun süre tuvalette oturma basura neden olur.

BASUR NEDEN OLUR/ OBEZİTE

Diğer insanlara nazaran fazla kilo problemi olan kişilerde hemoroid riski daha fazladır. Fazla kildan dolayı toplardamarlarda daha fazla basınç oluşturur.

BASUR NEDEN OLUR/ GEBELİK VE DOĞUM

Kadınlardaki hemoroidin en sık karşılaşılan nedeni hamileliktir. Gebe kadınlarda rahim ve makat kısmında çok fazla basınç olduğu, beslenme ve dışkılama düzeninin değişmesi hemoroid oluşumuna neden olur. Her hamilelikte görülmese de sıklıkla rastlanılan nedenler arasındadır. Ayrıca doğum sırasında fazla ıkınmadan kaynaklı da basur oluşur.

BASUR NEDEN OLUR/ HAREKETSİZLİK

Gerek meslek seçimi gerek öğrencilik hayatı uzun süre boyunca oturmanızı gerektirebilir. Uzun saatler boyunca oturup hareketsiz kalırsınız ve bu hareketsizlik de basur oluşumuna neden olur.

BASURA NE İYİ GELİR? BASUR KANAMASINA NE İYİ GELİR?

Basur için düzenli olarak sıvı tüketimi özellikle de su içilmesi gerekmektedir. Kişiler tükettikleri besinleri dikkatli seçmeliler. Basur rahatsızlığı yaşayanların lifli gıdalar yemeleri tavsiye edilmiştir. Özellikle şeftali gibi meyveler sindirimi kolaylaştırır. Bu bakımdan kabız olunma riski de azalmış olur. Baharatlı gıdaların tüketilmemesi de basur kanamasının önüne geçebilir. Aynı zamanda kişiler çok fazla ıkınıyorsa bu da basur kanamasına neden olacaktır.

BASUR KANAMASI NASIL GEÇER?

Düzenli beslenme ile basur kanamasının önüne geçebilirsiniz. Basur geçmesi için aşağıdakiler yapılabilir:

- Hareketli bir yaşam

- Keçi boynuzu tüketiminin arttırılması

- Sabahları aç karnına papatya çayı içilmesi

- Toz zerdeçal tüketimi

- Düzenli yoğurt tüketimi

- Sigara ve stresten uzak durma

- Bolca vitamin kaynaklı besinler tüketme

- Düzenli çorba içimi

- Gazlı içeceklerden uzak durma

Gibi şeyler yapılarak basur rahatsızlığını tedavi edebilirsiniz.

BASUR (HEMOROİD) NEDENLERİ NELERDİR?

Semptomatik hemoroidin gerçek nedeni bilinmemektedir. Düzensiz tuvalete çıkma alışkanlıkları (kabızlık veya ishal), hareketsizlik, beslenme unsurları (düşük lifli beslenme), intra-abdominal baskının artması (uzun süreli ıkınma, assit, intra-abdominal bir kitle veya gebelik), genetik faktörler, hemoroidal damarlarda kapakçıkların bulunmaması ve yaşlanma gibi çok sayıda faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Riski arttırdığına inanılan diğer faktörler ise obezite, uzun süre oturma, kronik öksürük ve pelvik taban işlev bozukluğu şeklindedir. Ancak, bu ilişkilendirmelere ait kanıtlar yetersizdir.

Gebelik sırasında fetusun karın bölgesine yaptığı baskı ve hormonal değişiklikler hemoroidal damarların genişlemesine yol açar. Doğum da intra-abdominal baskıların artmasına neden olur. Doğumdan sonra genelde semptomlar ortadan kalktığı için, gebelerde çoğu zaman cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Kısacası basur rahatsızlığının birçok nedeni bulunduğu düşünülmektedir. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir.

1-) Uzun süreli kabızlık veya ishal

2-) Büyük tuvalet ihtiyacını gidermeyi ertelemek,tuvalette uzun süre oturmak ve aşırı ıkınmak

3-) Mesleği gereği uzun süre haraketsiz oturmak (şöför,pilot) basura neden olabilir.

4-) Ağırlık kaldırmak veya ağırlık kaldırma sporu yapmak

5-) Gebelik veya doğum (Büyüyen rahim basınç etkisi yapar)

6-) Kronik (uzun süredir devam eden) öksürük şikayeti olanlar

7-) Yaşlılık

8-) Sedanter yaşam

9-) Karaciğer sirozu

10-) Kalıtımsal faktörler

11-) Beslenme: Alkol tüketimi, acılı baharatlı gıdaların fazla tüketimi, düşük lif oranı gıdalarla beslenme

12-) Şişmanlık

Gibi nedenler basura sebep olabilir.

BASUR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanama : Özellikle iç hemoroidlerin en önemli belirtisidir.Kanama genelde dışkılamayı takiben ortaya çıkar,bazen damlama şeklinde ve bazen tuvaletin içini kırmızıya boyayacak kadar çok miktarda olur.Kanamalar genelde ağrısızdır,kan pıhtısı içermezler.

Anüs Çevresinde Şişlik : Uzun süreli hemoroidal şikayetleri olanlarda genelde anüs çevresinde anal deride sarkma ve damarsal şişlik farkedilir.

Kaşıntı ve Akıntı : Hemoroidler özellikle dışarı sarkan hemoroidler mukuslu (yapışkan bir sıvı) akıntı şikayetine neden olabilir. Bu akıntı kaşıntı şikayetine yol açabilir.

Ağrı : Genelde dış hemoroidlerde görülmektedir, iç hemoroidlerin ileri evrelerinde ve özellikle tromboze hemoroidlerde ağrı görülmektedir.

BASUR İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Bitkisel çözümler, hastalıklar için genellikle faydalı etki sağlamaktadır. Aynı şekilde basur-hemoroid rahatsızlığı için de bazı uzman doktorlar bitkisel tedavi önermişlerdir. Basur tedavisi için bitkisel olarak aşağıdaki kürü uygulayabilirsiniz.

Çobançantası Bitkisi Kürü Malzemeleri:

- 4 bardak soğuk su

- 4 tatlı kaşığı çobançantası

Çobançantası Bitkisi Kürü Yapılışı:

Öncelikle suyun içerisine bitkiler kıyılarak atılır ve 7-8 saat kadar bekletilir. Beklemenin ardından elde edilen karışım taze olarak tüketilir. Ek olarak elde edilen karışım pamuk ile emilerek basur olan bölgeye sürülür. Düzenli olarak 1 hafta kadar tüketilebilir.

Basur için hareketli yaşam tavsiye edilir

BASUR (HEMOROİD) KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hemoroid genellikle genç yetişkin insanların hastalığıdır.Yaş ilerledikçe hemoroidin görülme sıklığı artar.Ortalama her 3 kişiden birinde hemoroid hastalığı görülmektedir ve bu oran 40 yaş üzerinde daha da artmaktadır.

BASUR (HEMOROİT) HASTALIĞINDAN NASIL KORUNURUZ?

1-) Kabızlıktan korunulmalı : Bunun için özellikle tuvalet konusuna özen gösterilmeli, belirli bir saatte her gün tuvalete oturulmalıdır. Mesela her sabah bir bardak ılık su içtikten 5-10 dakika sonra tuvalete oturulmalıdır. Tuvalette Hiçbir zaman uzun süre kalmamalıdır. Aralıksız ıkınma işinden kaçınılmaladır.

2-) Tuvalet asla geciktirilmemelidir.

3-) Tuvalette aşırı ve ardışık ıkınmalardan kaçınılmalıdır

4-) Her gün 6-8 bardak sıvı (su veya sıvı şeyler) alınmalıdır.

5-) Aşırı kilolardan kaçınılmalıdır.

6-) Günlük fiziksel aktiviteyi arttırmalıdır.Uzun süre oturur pozisyonda kalmamalıdır.

7-) Lifli gıda bolca tüketilmelidir.8-Tuvalet sonrası temizlik sırasında tahriş edici tuvalet kağıdı kullanmamalıdır.

BASUR (HEMOROİD) ZARARLARI NELERDİR?

Hemoroidun direkt olarak neden olduğu şikâyetler ise oturak bölgesinde ağrı ve şişlik, makattan kanama, makat bölgesinde meme tarzında şişlikler, oturakta kaşıntı ve akıntı,kabızlık ve karında şişlik. Hemoroidun direkt şikâyetlerin yanında aslında hiç akla gelmeyecek ciddi sorunlarda vardır.

Hemoroidin (Basurun) Neden Olduğu Sindirim Sorunları:

Dışkılama alışkanlıklarındaki ciddi sıkıntılardan dolayı hemoroid hastaları genelde tuvalete gitmekte korkar ve çekinirler. bu durum dışkının daha uzun süre bağırsaklarda beklemesinse neden olmaktadır. Bağırsakların uzun süre hareketsiz ve dolu kalması başta bağırsak kanseri (kolon CA) olmak üzere bağırsak duvarlarında fıtıklaşma (divertikül, divertikülit), bağırsakarda düzensiz kasılmalar ve gaz sıkışmaları (irritable barsak sendromu, İBS) ince bağırsak ve midede bağırsak içeriğinin reflü olmasına bağlı hazımsızlık, midede yanma ekşime ve bulantıya yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için hastaların sürekli ilaç kullanmaları ise midede kronik gastritler ve mide ülserleri gelişir. Bütün bu sorunlardan dolayı ise hastaların yeme alışkanlıklarında ciddi kısıtlamalara ve gıdalardan alınan besin değerinin düşmesine neden olur.

Hemoroidin (Basurun) Sinir Sistemi Üzerindeki Olumsuz Etkileri:

Yeme ve içmede düzensizlik ve yetersizlikler, mide sorunları ve bağırsaktaki gaz şişkinlikleri, oturakta ağrı ve makattan kan gelmesi tüm bulan düzensiz bir yaşam stiline ve dolayısıyla uyku bozuklukları ve sinir sisteminin alt üst olmasına neden olur. Sonuç olarak sinirlilik, uykusuzluk, verimsizlik, agresiflik, sabırsızlık ve yaşamdan tat alamama duygusu oluşur.

Hemoroidin (Basurun) Dolaşım ve Kalp Üzerindeki Olumsuz Etkileri :

Hemoroitlerden akan kan damlaları zamanla kansızlığa (Anemi) neden olur. Ne yazık ki genelde bu kan damlaları dışkı ile karışır ve çoğu zaman hastalar tarafından fark edilmez. Uzun süre devam eden kansızlık durumlarında (kronik anemi) kalp vücudun yeterli kan gereksinimini karşılamak için daha fazla ve daha hızlı çalışmaya başlar. Kalbin bu aşırı temposu kalp kasının iflasına (kalp yetmezliği) ve kalp kapaklarının gevşemesine (kapak yetersizliği) neden olur.

Hemoroidin (Basurun) Meslek Hayatına Olan Olumsuz Etkileri :

Özellikle ilerleyen derecelerdeki hemoroidler hastaların uzun süre ayakta durmalarına veya sandalyeye oturmalarına engel olur. Bu iki pozisyondaki meslek sahiplerinin (örneğin öğretmen, memur, berber, esnaf, doktor, avukat, hakim, asker…vs) performansında ve verimliliğinde ciddi düşüş gözlenebilir.