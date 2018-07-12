Başsavcılıktan "Ömer Diken" Açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den tutuklanan ve tahliyesine karar verilen eski Balyoz hakimi Ömer Diken'in, yapılan itirazın ardından mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve hakimlik mesleğinden ihraç edilmiş olan Ömer Diken hakkında, anılan mahkemenin 12 Temmuz 2018 tarihinde yapılan duruşmasında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün söz konusu karara itiraz edilmiştir. İtirazı değerlendiren İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Sanık Ömer Diken'in tutukluluk kararının infazına devam olunmaktadır" denildi.

(Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi/İHA)