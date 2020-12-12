Başsavcı Keskin'den, FETÖ'den hüküm giyen kadına kötü davranıldığı iddiasına açıklama

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen sosyal sosyal medya hesaplarından hakkında, 'ahlaksız savcıdan sorguda hamile kadına skandal sözler' başlığıyla yapılan haber ve paylaşımların yalan ve iftira olduğunu, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen sosyal sosyal medya hesaplarından hakkında, 'ahlaksız savcıdan sorguda hamile kadına skandal sözler' başlığıyla yapılan haber ve paylaşımların yalan ve iftira olduğunu, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Samsun'da Bafra Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma yürütülen N.K. adlı kadına ifade alma işlemi sırasında kötü davranıldığına ilişkin yapılan paylaşımlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Keskin, yurt dışı kaynaklı FETÖ/PDY bağlantılı olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından 'ahlaksız savcıdan sorguda hamile kadına skandal sözler' başlığıyla yapılan paylaşımlar nedeni ile basın açıklaması yapılmasının gerekli görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

?"15 Temmuz hain darbe girişimi zamanında, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparak, Bafra'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları tarafımdan yürütülmüştür. Sosyal paylaşım sitelerine konu olan N.K. hakkında, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2016/4134 soruşturma sayılı dosyası üzerinden, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma yapılmıştır. UYAP kayıtlarından tespit edildiği üzere şüphelinin, 27/12/2016 günü, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 14.26 ile 15.19 saatleri arasında ifadesi alınmıştır. Savunma alma işleminin tüm aşamalarında, şüphelinin yanında Samsun Barosu'na kayıtlı kendi avukatı da hazır bulunmuştur. Şüpheli savunması, Bafra Adliyesi'nde görevli bir bayan zabıt katibi ile birlikte zapta geçirilmiştir. Şüpheli ifade alınma işlemleri sırasında ayakta değil, oturarak savunmasını yapmıştır."'HAMİLE OLDUĞU ANLAŞILINCA TAHLİYE EDİLDİ'Keskin, dosya kapsamında örgüt içerisinde önemli bir göreve sahip olduğuna ilişkin deliller bulunması ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istememesi üzerine, şüphelinin tutuklamaya sevk edilip 27/12/2016 gün ve 2016/450 sorgu sayılı karar ile tutuklandığını kaydederek, "Şüpheli gözaltında kalmamıştır. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı olarak şüpheli hakkında, 'evrakta sahtecilik' suçundan ayrıca soruşturma yürütülmemiştir. Şüphelinin savunması ve diğer deliller kapsamında, hamile olduğunun anlaşılması ve eşinin de örgüt üyeliği suçundan tutuklu bulunması gözetilerek, 28/12/2016 tarihinde, bizzat tarafımdan tahliyesi ile adli kontrol altına alınması talep edilmiş ve mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir. Şüpheli hakkındaki soruşturma ve yargılama tutuksuz yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.YALAN VE İFTİRA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMADaha sonra ByLock kullanıcısı olduğu ve kendi adına açılan Bank Asya hesabında, eşi tarafından örgüt talimatı ile hesap artırımı yapıldığının ayrıca tespit edilmesi üzerine Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada şüpheli N.K. hakkında 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası verildiğini bildiren Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphelinin almış olduğu ceza kesinleşmeden yurt dışına kaçak yollardan firar ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin eşi F.K. hakkında, FETÖ/PDY üyeliği suçundan tarafımdan ayrıca soruşturma yürütülmüştür. F.K. yapılan yargılama neticesinde 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezası almıştır. F.K. halen hükmen tutuklu bulunmaktadır. FETÖ/PDY terör örgütü tarafından, Türkiye'de yapılan FETÖ/PDY soruşturma ve yargılamalarını itibarsızlaştırmak için organize bir şekilde yapıldığı anlaşılan, bugüne kadar hiçbir yasal zeminde, yazılı görsel medyada belirtilmeyen, ifade alma işleminden 4 yıl sonra, tarafımdan söylendiği iddia olunan, gerçekle ilgisi bulunmayan, tamamen yalan ve iftira içeren ahlaksız paylaşımlar nedeniyle ilgililer hakkında şikayette bulunulmuş olup, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütünün şahsımı hedef alarak yaptığı bu algı operasyonu, hain örgüte karşı mücadelemizdeki kararlılığımıza engel olamayacaktır. Cezai ve hukuki süreçte, olayın sonuna kadar takipçisi olunacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı