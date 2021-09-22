Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı - Haberler
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Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in, New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Atina'da tepkiye neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken, mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal etti.

ATİNA (Haberler.com) - New York'taki Türkevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok ülke lideriyle birlikte Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in de katılımıyla açılmıştı.

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

Ancak önemli isimleri bir araya getiren bu açılış, Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümetleri içerisinde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Bu durum, özellikle Atina'da krize neden oldu.

Haberler üzerine, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Başpiskopos Elpidophoros ile New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Anastasiades, konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, görüşmenin Elpidophoros'un Türkevi açılışına katılmasının ardından iptal edildiğini açıkladı.

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

Elpidophoros'un kurdele kesme töreninde aralarında Erdoğan ve KKTC lideri Ersin Tatar'ın da bulunduğu bir fotoğrafta yer almasına Amerika Ermeni Ulusal Komitesi de tepki gösterdi. Rum medyası, Elpidophoros'un bu törene katılarak 'KKTC'yi tanıdığını' da öne sürdü. Rum medyasında yer alan haberler de de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in de bu buluşmadan rahatsız olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis 2011 yılında Heybeliada Aya Triada Manastırı'ndaki Ruhban Okulu'na Başrahip olarak atanmıştı. Aslen İstanbullu olan Elpidophoros Amerika Başpiskoposu olan ilk Türk olma unvanına da sahip.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı - Haberler
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