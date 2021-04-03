Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması Güvenpark'ta hakim olan sakinlik Kuğulu Park'ta hakim olan sakinlik ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak...

15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması

Güvenpark'ta hakim olan sakinlik

Kuğulu Park'ta hakim olan sakinlik ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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