Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması Güvenpark'ta hakim olan sakinlik Kuğulu Park'ta hakim olan sakinlik ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak...
15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda hakim olan sakinlik
Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması
Güvenpark'ta hakim olan sakinlik
Kuğulu Park'ta hakim olan sakinlik ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu