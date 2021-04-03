Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması Güvenpark'ta hakim olan sakinlik Kuğulu Park'ta hakim olan sakinlik ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak...