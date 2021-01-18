Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2)
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Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2)

18.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:10

Ankara-Konya Yolu trafikte ilerleyen araçlar Araç içinden çekilmiş görüntüler Mogan Gölü'nden görüntü Bitki ve ağaçlar üzerinde biriken karlar Karda yürüyen kişi Yerde biriken kar Mogan Gölü'nden Gölbaşı şehir merkezi görüntüsü Seğmenler'de kar manzarası Ağaçlarda biriken kar Başkentte kar...

Ankara-Konya Yolu trafikte ilerleyen araçlar

Araç içinden çekilmiş görüntüler

Mogan Gölü'nden görüntü

Bitki ve ağaçlar üzerinde biriken karlar

Karda yürüyen kişi

Yerde biriken kar

Mogan Gölü'nden Gölbaşı şehir merkezi görüntüsü

Seğmenler'de kar manzarası

Ağaçlarda biriken kar Başkentte kar yağışı etkili oluyor

ANKARA - Ankara'da gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, gece saatlerinde sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.

Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2)
Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2)
Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2)
Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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