Başkentte kar, sokakları beyaza bürüdü (2)
Ankara-Konya Yolu trafikte ilerleyen araçlar Araç içinden çekilmiş görüntüler Mogan Gölü'nden görüntü Bitki ve ağaçlar üzerinde biriken karlar Karda yürüyen kişi Yerde biriken kar Mogan Gölü'nden Gölbaşı şehir merkezi görüntüsü Seğmenler'de kar manzarası Ağaçlarda biriken kar Başkentte kar...
Ankara-Konya Yolu trafikte ilerleyen araçlar
Araç içinden çekilmiş görüntüler
Mogan Gölü'nden görüntü
Bitki ve ağaçlar üzerinde biriken karlar
Karda yürüyen kişi
Yerde biriken kar
Mogan Gölü'nden Gölbaşı şehir merkezi görüntüsü
Seğmenler'de kar manzarası
Ağaçlarda biriken kar Başkentte kar yağışı etkili oluyor
ANKARA - Ankara'da gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, gece saatlerinde sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren