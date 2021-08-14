Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na turist ilgisi
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Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na turist ilgisi

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na turist ilgisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkentin yanı başında bulunan, tarihi konakları ve doğal güzelliği ile ünlü Beypazarı ilçesi, Türkiye'nin her köşesinden turistleri ağırlıyor.

Başkentin yanı başında bulunan, tarihi konakları ve doğal güzelliği ile ünlü Beypazarı ilçesi, Türkiye'nin her köşesinden turistleri ağırlıyor.

Turist rehberi Bülent Erdemli, yaptığı açıklamada, her fırsatta Beypazarı'nın güzelliklerinin kamuoyuna yansıtılması ve tanıtılması yönünde çaba gösterdiklerini, Beypazarı'na gelen turist sayısında geçen yıllara göre önemli artış yaşandığını söyledi.

Sıcak günlerde bile önemli turları ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Erdemli, "Beypazarı'na gezmeye gelen, gerek yerli gerek yabacı turistler olsun buradan memnun ayrılıyorlar. Bizler, ilçeye gelen misafirlere, turistlere güler yüzlü ve samimi davranıyoruz. Konaklarımızda yöresel yemeklerimizi ikram ederken, onlara sunumlarda özen göstererek, onların gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz." dedi.

Erdemli, şunları kaydetti:

"Orman içi piknik yerlerine girişlerin yasaklanmasının akabinde Beypazarı'nda ciddi anlamda iç turizm haraketliliği yaşanıyor. Bu ziyaretler esnafımıza, ekonomik girdi sağlıyor. Gelen turiste ilçenin en gözde mekanlarını gösterme turu düzenliyoruz. Beypazarı gerçekten tarihi dokusu, konakları, hanları, hamamları, müzeleri ve doğal güzelliği ile gerçekten muhteşem bir yerleşim birimi."

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na turist ilgisi
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na turist ilgisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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