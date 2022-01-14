Başkent'te bin 500'ün üzerinde yasaklı köpek kayıt altına altındı

ANKARA (İHA) - Yasaklı köpek ırklarının kayıt ettirilmesi için son güne girildi. Ankara'da şu ana kadar bin 500'ün üzerinde yasaklı ırk kayıt altına alındı.

5199 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında tehlike arz eden Pitbull, Terrier, Japanese Toso, Dogo Argention, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezlerinin kayıt ettirilmesi için son güne girildi. Ankara'da şu ana kadar bin 500'ün üzerinde yasaklı ırk kayıt altına alındı. PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmayan köpek sahiplerine 14 bin 982 lira yaptırım uygulanacak. Ayrıca yasaklı ırkların kısırlaştırılması da zorunlu tutuluyor. Bu yasaklı ırklardan herhangi birine sahip olup hiçbir işlem yapmadan sokağa bırakanlara ise 40 bin 869 lira idari para cezası uygulanacak.

Yine kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Bu yasaklara aykırı hareket eden köpek sahiplerine ise 11 bin lira idari para cezası uygulanacak. Durumun tekrar edilmesi durumunda hayvana el konulacak.

Presa Canario cins köpeğini kaydettirmek için Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen Bakiye Erdoğan, "Bugün kayıt için son gün. Oğlumun köpeği aslında, ben getirdim. Kayıtları vardı aslında. Veterinerde kısırlaştırmıştık, bütün aşıları tam. Kimseye ve bize bir zarar vermedi. İşlemleri hallettiler hızlıca sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin kayıt altına alınmasının faydalı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ben Çayyolu'nda oturuyorum. Çocuğum sabah okula giderken, evde köpek beslememize rağmen endişe ediyorum. Çünkü başıboş ve bu uygulamadan sonra o kadar çok terkedilen köpek var ki bu çok üzücü. Herkes sahiplenmek yerine köpeklerini saldı. Bence bu uygulama çok iyi oldu" açıklamasında bulundu.

Köpeğini kayıt altına almak için getiren bir diğer vatandaş ise, "Kısırlaştırdık. Son günüydü bugün. Artık üstümüze geçmiş oldu köpek. Şu an bir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu. - ANKARA