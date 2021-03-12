Başkent'te AVM'ler denetlendi
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Başkent'te AVM'ler denetlendi

12.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:43
Başkent'te AVM'ler denetlendi

Ankara'da Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Eryaman'da bir AVM'de Covid-19 kapsamında alınan önlemleri denetledi.

Ankara'da Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Eryaman'da bir AVM'de Covid-19 kapsamında alınan önlemleri denetledi.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Eryaman'da bulunan bir AVM'deki tekstil, elektronik alet mağazalarını ve restoranları denetledi. Sevgili, İçişleri Bakanlığının Covid-19'la mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Sevgili, denetim esnasında mağaza ve restoran çalışanlarına ve AVM ziyaretçilerine uyarılarda bulunarak, maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlattı.

Denetim sonrasında açıklama yapan Kaymakam Sevgili, "İlçemizde bugün denetimlerimizden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir alışveriş merkezimizde sahadayız. İlçemiz genelinde 8 bin 200 tane iş yerimiz var. Bunu tanımladığımız, görev verdiğimiz 2 bin 17 personelimizle haftanın yedi günü denetimlere çıkmış bulunmaktayız. Hem farkındalık hem vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak amacıyla üç kuralımızı hatırlatalım istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri noktasında. O maksatla bugün buradayız. Ankara genelinde bu denetimlerde bakanlığın bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde 15 bin kişinin sahada olduğunu biliyoruz. Biz de ilçemizde bin 500 kişi olması gerekirken, 2 bin 17 personelimizle, diğer arkadaşlarımızla çeşitli semtlerde, caddelerde, sokaklarda yurttaşlarımıza anlatıyorlar. Bütün Etimesgutlu hemşerilerimizden kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Olabildiğince kimseye ceza da kesmek istemiyoruz. Ancak kurallara uymamız lazım. Hepimizin sağlığı için bu önemlidir. Bir kişi ile başladı, milyonlarca sayıya ulaştı dünyada" dedi.

Kaymakam Sevgili'ye denetimler esnasında Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Altındağ, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Etimesgut Zabıta Amiri ve Etimesgut İlçe Müftüsü de eşlik etti. - ANKARA

Başkent'te AVM'ler denetlendi
Başkent'te AVM'ler denetlendi
Başkent'te AVM'ler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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