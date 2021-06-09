Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
Son dakika: Ankara Mamak'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur şehri felç etti. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı, araçlar sürüklendi.
Öğle saatlerinde Mamak'ta etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.
ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Şehrin görüntülerinde caddelerin sular altında kaldığı görüldü. Sel nedeniyle sular altında kalan araçlar ilerlemeye çalışsak da başarılı olamadı. Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde araçlar sele teslim olarak sürüklendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı