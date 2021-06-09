Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
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Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika: Ankara Mamak'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur şehri felç etti. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı, araçlar sürüklendi.

Öğle saatlerinde Mamak'ta etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Şehrin görüntülerinde caddelerin sular altında kaldığı görüldü. Sel nedeniyle sular altında kalan araçlar ilerlemeye çalışsak da başarılı olamadı. Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde araçlar sele teslim olarak sürüklendi.

Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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