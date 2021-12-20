BAŞKENT KART İLE BİRLEŞİK ÖDEME DÜNYANIN EN İYİ 7'NCİ İNOVATİF ŞİRKETİ OLDU

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan ' Başkent Kart'ın ünü dünyaya yayıldı. Başkent'te 'bir elin verdiğini diğeri görmeyecek' diyerek sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Yavaş'ın başlattığı "Başkent Kart" uygulaması ile Birleşik Ödeme, teknoloji dünyasının önde gelen liderlerinin yer aldığı jürinin yaptığı değerlendirme sonucu "ilk 50" şirket arasında 7'nci en iyi inovatif şirketi seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Fast Company Dergisi'nin uluslararası platformda düzenlediği "Most Innovative Campanies" araştırması Türkiye'de de gerçekleştirildi. Türkiye'nin en iyi inovatif şirketleri, teknoloji dünyasının önde gelen liderlerinin yer aldığı jürinin yaptığı değerlendirme sonucu belirlenirken, "Başkent Kart" uygulaması ile Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi, ilk 50 şirket arasında 7'nci seçildi.

BAŞKENT KART'IN ÜNÜ TÜRKİYE'Yİ AŞTI

"İnsan odaklı" yönetim anlayışı ile sosyal yardım alan vatandaşların hayatını kolaylaştırarak ihtiyaçlarının seçimini kendilerine bırakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı "Başkent Kart" uygulaması, eylül ayında dağıtılan Sardis Ödülleri kapsamında 3 altın madalyanın da sahibi oldu.

Teknoloji dünyasının önde gelen liderlerinin yer aldığı jüride Başkent Kart uygulaması ile Türkiye'deki ilk 50 şirket arasında 7'nci en iyi inovatif şirketi seçilerek yeni bir başarıya daha imza atan Birleşik Ödeme, Fast Company Dergisi'nin Aralık 2021-Ocak 2022 sayısında adını dünyaya duyurmayı başardı.

BAŞKENT KART KULLANICI SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI

Ankara'da 220 bini sosyal yardım aileler tarafından kullanılan, 70 bini Başkentli çiftçilere dağıtılacak olan Başkent Kart'ta kullanıcı sayısı yaklaşık 400 bine ulaşırken, Fast Company Dergisi'nde Başkent Kart uygulamasının sağladığı şeffaflık ve avantajlar şu sözlerle anlatıldı:

"Birleşik Ödeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi için yaratılan Başkent Kart, bir sosyal yardım projesi olarak faaliyet gösteriyor. Kullanıldıkça takas komisyon gelirinden kendi yardım fonunu yaratan ve bunu sosyal yardıma muhtaç ailelerin hesaplarına otomatik ulaştıran bir sistem olarak işliyor. Başkent Kart, sosyal yardım sistemini geliştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlarını şeffaf ve kolaylıkla alabilmesini sağlayacak. Ayrıca sağladığı avantajlar ile Ankara halkını kartın kullanımına teşvik ederek bu işlemlerden oluşan takas komisyon gelirinin tekrar soysal yardım fonuna devrini otomatize edecek bir sistem üzerine kuruldu. "

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