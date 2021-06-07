Ankaralılar Karar Verdi: Başkent'in Yeni Otobüsleri Kırmızı-Beyaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm Türkiye'ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulamalarından biri daha tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm Türkiye'ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulamalarından biri daha tamamlandı. 2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün dış giydirme ve koltuk rengi tasarımlarını düzenlenen anketle Başkentliler belirledi. "BLD 4. 0" uygulamaları kapsamında Başkent Mobil'de "Söz Hakkı" bölümünde 17 bin 135 oyun kullanıldığı anketin sonucuna göre Başkent'in yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye'ye örnek olan katılımcı belediyecilik anlayışıyla Ankaralıların kent yönetiminde söz sahibi olmasına olanak sağlıyor.

Katılımcı demokrasi anlayışı ve ortak akıl ilkesini "BLD 4. 0" adındaki teknolojik gelişmelerle destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak 2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün koltuk rengi ve dış giydirme tasarımlarını Başkentlilerin belirlemesini istedi.

Bu amaçla Başkent Mobil uygulaması üzerinden 'Söz Hakkı' bölümünde düzenlenen ankete katılan Başkentliler en çok beğendikleri renk ve tasarımı seçti. Toplamda 17 bin 135 vatandaşın oy kullanıldığı anket sonucuna göre; Başkent'in yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz oldu.

ANKARALILARIN SEÇTİĞİ OTOBÜSLER KIRMIZI-BEYAZ OLACAK

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuru ile ilk etapta yeni otobüslerin renk ve tasarımları konusunda Başkentlilerin fikirleri soruldu.

Ankaralılardan gelen tasarımların değerlendirilmesinin ardından finale kalan koltuk renk ve dış giydirme tasarımları belirlendi. Başkent Mobil uygulamasında yer alan 'Söz Hakkı' butonu üzerinden düzenlenen anketle Başkentliler tercihini birçok renk ve tasarım arasından kırmızı-beyaz renkteki dış tasarımı beğenerek kullandı.

Yaklaşık 1 hafta süren oylamaya 17 bin 135 vatandaş katılırken, otobüslerin renk ve dış giydirmeleri arasında;

-5 bin 98 kırmızı-beyaz,

-3 bin 997 açık mor,

-3 bin 195 kırmızı,

-2 bin 825 kırmız-beyaz şeritli,

-2 bin 20 yeşil renkli tasarım oy aldı.

EN ÇOK KIRMIZI-SİYAH ÇAPRAZ ŞERİTLİ KOLTUK RENGİ BEĞENİLDİ

Dizel körüklü otobüsler (OTOKAR) ile doğalgaz solo ve körüklü otobüslerin (Mercedes) koltuk tasarımları için ise ayrı ayrı anketler yapıldı.

Dizel körüklü otobüsler için sunulan 2 seçenekten 10 bin 339 katılımcının tercihi olarak en çok oyu alan kırmızı-siyah çapraz şeritli (görsel-1) tasarım oldu.

Doğalgaz solo ve körüklü otobüslerin koltuklarının tasarımı ise 4 bin 650 oy ile mavi-gri tonlarında (görsel-2) desene sahip olan seçenek oldu.

'BLD 4. 0' İLE BÖLGESEL ANKETLER YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesinin katılımcı belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getiren 'BLD 4. 0' adlı uygulama ile çok yakında bölgesel konulara dair, o bölgede yaşayanlara yönelik anket çalışmalarına başlanacak.

Ankaralılar bundan sonra Başkent Mobil'deki 'Söz Hakkı' butonunda yer alacak anketler ile yaşadıkları mahalledeki eksikliklerin giderilmesine ve öncelikli yatırımların belirlenmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: Habermetre