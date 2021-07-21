Başkanvekili Güzgülü, Nöbetçi Birimlerle Bayramlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevi başında çalışmalarını sürdüren Ulaşım, Zabıta, MASKİ Su Arıza ve Gasilhane birimlerini ziyaret ederek; nöbetçi personellerle bayramlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevi başında çalışmalarını sürdüren Ulaşım, Zabıta, MASKİ Su Arıza ve Gasilhane birimlerini ziyaret ederek; nöbetçi personellerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı boyunca Manisalılara hizmet etmek için görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi birimlerinde bayramlaşma programı gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte gerçekleştirdiği İtfaiye ziyaretinin ardından, Ulaşım Dairesi Başkanlığı personelleri ile bir araya geldi. Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Bülent Ceylan, Başkanvekili Güzgülü'ne Kurban Bayramı boyunca devam edecek olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile kırmızı otobüslerin bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini aktaran Ceylan, "Terminallerimiz, faal durumda. Bunun yanında trafik sıkışıklığının olduğu durumlarda ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapıyor. Olası sinyalizasyon arızaları için ekibimiz hazır. Yol çizgi çalışmalarımızı bayram öncesi gerçekleştirmiştik, levhalama çalışmalarımız devam ediyor" diye bilgi verdi. Ulaşım Dairesi personellerinin bayramlarını kutlayan Güzgülü, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Zabıta Kaçak Kurban Kesimi ile Mücadele Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Güzgülü, bayramlaşma programının devamında Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile bir araya geldi. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, personelin bayramını tebrik etti. Daire Başkanı Mustafa Duman, Kurban Bayramı süresince nöbetçi ekiplerin özellikle belirlenen noktaların dışında gerçekleştirilmeye çalışılan kaçak kurban kesiminin önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin görevlendirildiğini söyledi. Zabıtaya çalışmalarında başarılar dileyen Başkanvekili Güzgülü, nöbetçi ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti noktaladı.

Su Arıza ve Gasilhane Ekipleri ile Bir Araya Geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Su Arıza birimini de ziyaret etti. İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir'den gün içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler alan Güzgülü, personele ve ailelerine iyi bayramlar diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, nöbetçi birimlerle bayramlaşma programını Gasilhane Hizmet Binası ziyareti ile noktaladı. Cenaze hizmetleri ve ilaçlama birimlerinin de bayramını tebrik eden Güzgülü, ekiplere çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre