Başkanlar bir araya geldi
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Başkanlar bir araya geldi

Başkanlar bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Bilecik Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Başkan Tuna, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret ederek, hem birlik hem de belediyeleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Başkan Tuna ziyarette beldesinde yaptığı çalışmalarla çok güzel hizmetlere imza atan başkanımızla hem belediyelerimizi hem de belediyeler birliğimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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