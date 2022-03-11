Başkanlar açık havada öğrencilerle buluştu

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt davetlisi olarak fakülteye giden Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ile Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca fakülte bahçesinde öğrencilerle bir araya geldiler.

İki Başkan açık hava sohbet şeklinde yaptıkları toplantıda tecrübe deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar.

Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, "Öğrencilere yapacağınız her ne işi olursa olsun en iyisini yapın" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, "Başarılı projelere maddi destek sağlayacağını akılla tecrübenin birleşmesi geleceğe voltranı oluşturalım diyerek, geleceğin yöneticileri iş insanı sizler olacağınızdan daha çok çalışıp üretime katkı sunmanızı istiyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt Başkanlara teşekkür ederek "Projeler bizlerden destekler sizlerden hep birlikte Oltu'yu ve çevre ilçelerimiz kalkındırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel