Başkanımız Mesut Üner'den Güreş Sporcularımıza Yemek Programı
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Başkanımız Mesut Üner'den Güreş Sporcularımıza Yemek Programı

Başkanımız Mesut Üner'den Güreş Sporcularımıza Yemek Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yaptığı yatırımların merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırarak bölgemizdeki ve Çatalca'mızdaki genç spor severlerin takdirini ve alkışını alan Başkanımız Mesut Üner, Çatalca Belediyespor'lu sporcularımızla birlikte olmaya devam ediyor.

Yaptığı yatırımların merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırarak bölgemizdeki ve Çatalca'mızdaki genç spor severlerin takdirini ve alkışını alan Başkanımız Mesut Üner, Çatalca Belediyespor'lu sporcularımızla birlikte olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta kurulumunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediyespor Kadın Futbol Takımımıza yemek programı düzenleyen Başkanımız Mesut Üner, bu haftada başarılarıyla ilçe halkımıza büyük gurur yaşatan Çatalca Belediyespor'lu Güreş Takımımıza yemek programı düzenledi.

Yemek programına Başkanımız Mesut Üner ve Çatalca Belediyespor'lu sporcularımızla birlikte Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Gençlik ve Spor Müdürümüz, Güreş Ağası Şeref Tatlı ve Güreş sporcularına sponsorluk desteği veren Sezgin Gidiş katılım sağladı. Yemek organizasyonuna, Çatalca Belediyespor'un Tarihi Edirne Kırkpınar Güreşleri öncesi Çatalca'mızda misafir ettiği ve birlikte kamp yaptığı Sakarya Karapürçek Güreş Takımı da katılım sağladı.

Keyifli ve aile ortamında geçen yemek programında güreş sporcularımızın çok keyif aldığı gözlendi. Sporcular gece sonunda bu keyifli organizasyon için Başkanımız Mesut Üner'e teşekkürlerini arz ettiler.

Güreş sporcularınla gerçekleşen keyifli yemek organizasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Başarıdan başarıya koşarak göğsümüzü kabartan Çatalca Belediyespor'muzun başarılı güreşçi kardeşlerimizle yemekte birlikte olduk. Yemek programımıza Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, takımımızla birlikte ilçemizde kamp yaptığımız ve misafir ettiğimiz Sakarya Karapürçek Güreş Takımı, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Güreş Ağamız Şeref Tatlı ve güreş sporcularımıza sponsorluk desteği veren Sezgin Gidiş katılım sağladı. Son dönemde Çatalca Belediyespor'umuzun sporcu gençleri gerek Milli Takımlara seçilmeleriyle gerekse Antalya ve Bursa'daki yağlı güreşlerde gösterdikleri başarılarla hepimizin gururu oldular. İnanıyoruz ki bu başarılarını Tarihi Edirne Kırkpınar Güreşlerinde de gösterecekler. Sporcularımız zorlu başarı yolculuklarında asla yalnız yürümeyecekler ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çatalca'mızın gençleriyle gurur duyuyoruz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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