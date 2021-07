BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU: "Milletimizin onurlu duruşu tarihimize altın harflerle yazılacaktır"

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gündoğdu yayımladığı mesajda "Milletimiz 15 Temmuz gecesi canı pahasına darbeye karşı koymuş ve Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, şanlı tarihi kahramanlıklarla dolu aziz milletimiz, meydanları boş bırakmayarak istikbaline sahip çıktığını söyledi.

15 Temmuz'un, yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Başkanımız Gündoğdu şunları kaydetti:

Milletimizin onurlu duruşu tarihimize altın harflerle yazılacaktır

"Türkiye, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi önce karanlığı, sonra da ortaya konan büyük inanç ve kararlılık ile de aydınlığı yaşamıştır. O gün sıradan bir gün olmaktan çıkarak, her türlü vesayetin ve işgalin reddedildiği, milli iradenin kazandığı bir gün haline dönüşmüştür. O gece milletimiz tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir. Milletimiz, günlerce sokakları meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, meydanların darbecilere teslim edilmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederek ortaya koymuştur. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve alicenap tutumuyla dünyaya örnek olan milletimiz, 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır. Bundan sonraki süreçte de, o karanlık gecenin milletimizce ve gelecek nesillerce unutulmaması amacıyla, her yıl dönümün de hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz, 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesileyle milletimiz var olduğu sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle karanlık geceler göstermesin. "

