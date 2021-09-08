BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU, AİLESİNİ ÖZLEYEN KIZ ÇOCUĞUNU BABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜ

BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU, AİLESİNİ ÖZLEYEN KIZ ÇOCUĞUNU BABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜFerizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu beraberinde Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Soner Yılmaz ve AK Parti Ferizli İlçe Başkanımız Muhsin Zurnacı ile birlikte Şehit Hacı Uzun İlkokulunu ziyaret etti.

BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU, AİLESİNİ ÖZLEYEN KIZ ÇOCUĞUNU BABASIYLA GÖRÜŞTÜRDÜ

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu beraberinde Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Soner Yılmaz ve AK Parti Ferizli İlçe Başkanımız Muhsin Zurnacı ile birlikte Şehit Hacı Uzun İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Gündoğdu, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundu.

Sağlık ve başarı diledi

Şehit Hacı Uzun İlkokulu Müdürü Şenay Türk eşliğinde okula ilk adım atan birinci sınıf öğrencilerini ders başı ziyaret eden Başkanımız Gündoğdu, öğrencilere ve öğretmenlerine yeni eğitim-öğretim yılında sağlık ve başarı diledi. Pandemi sürecinin devam ettiğini belirten Başkanımız Gündoğdu, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değindi. Çocukların sağlıklı ortamda kaliteli eğitim almaları için ellerinden gelen tüm desteği belediye olarak vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkanımız Gündoğdu, "veliler, öğrenciler ve öğretmenler bugün çok heyecanlı. Bizler de bugün bu heyecana ortak oluyoruz. Biz de gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yaparak okulların temizliği, dezenfektan gibi önlemlerini aldık. Çocuklarımızın sağlığı ve hassasiyeti bizim için çok önemli. Onların eğitimleri sorunsuz şekilde ilerlesin diye elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Başkan Gündoğdu, ailesini özleyen küçük kızı babasıyla görüştürdü

Başkanımız Gündoğdu, teneffüs esnasında okul bahçesinde öğrencilerle sohbet ederken, ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan küçük bir kız çocuğunun üzgün olduğunu fark etti. Küçük kızın durumuyla yakından ilgilenen Başkan Gündoğdu, kız çocuğuyla bir süre sohbet edip yatıştırdıktan sonra neden üzgün olduğunu sordu. Küçük kız ailemi çok özledim deyince Başkanımız Gündoğdu, kızın babasının telefon numarasına ulaştı. Baba ve kızını bir süre görüntülü olarak görüştürdü. Kız babasını karşısında görünce, yüzündeki üzüntü yerini mutlu bir tebessüme bıraktı.

Okulların ilk gününde çocuklarla olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Gündoğdu, ziyaretin sonunda öğretmenlerin taleplerini dinlemek için kısa bir toplantı yaptı.

Başkanımız Gündoğdu'nun ziyaretinden memnuniyet duyan öğrenci ve öğretmenler, kendilerine teşekkür etti.

Foto Galeri için tıklayın... 08. 09. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu beraberinde Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Soner Yılmaz ve AK Parti Ferizli İlçe Başkanımız Muhsin Zurnacı ile birlikte Şehit Hacı Uzun İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Gündoğdu, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundu.

Sağlık ve başarı diledi

Şehit Hacı Uzun İlkokulu Müdürü Şenay Türk eşliğinde okula ilk adım atan birinci sınıf öğrencilerini ders başı ziyaret eden Başkanımız Gündoğdu, öğrencilere ve öğretmenlerine yeni eğitim-öğretim yılında sağlık ve başarı diledi. Pandemi sürecinin devam ettiğini belirten Başkanımız Gündoğdu, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değindi. Çocukların sağlıklı ortamda kaliteli eğitim almaları için ellerinden gelen tüm desteği belediye olarak vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkanımız Gündoğdu, "veliler, öğrenciler ve öğretmenler bugün çok heyecanlı. Bizler de bugün bu heyecana ortak oluyoruz. Biz de gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yaparak okulların temizliği, dezenfektan gibi önlemlerini aldık. Çocuklarımızın sağlığı ve hassasiyeti bizim için çok önemli. Onların eğitimleri sorunsuz şekilde ilerlesin diye elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Başkan Gündoğdu, ailesini özleyen küçük kızı babasıyla görüştürdü

Başkanımız Gündoğdu, teneffüs esnasında okul bahçesinde öğrencilerle sohbet ederken, ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan küçük bir kız çocuğunun üzgün olduğunu fark etti. Küçük kızın durumuyla yakından ilgilenen Başkan Gündoğdu, kız çocuğuyla bir süre sohbet edip yatıştırdıktan sonra neden üzgün olduğunu sordu. Küçük kız ailemi çok özledim deyince Başkanımız Gündoğdu, kızın babasının telefon numarasına ulaştı. Baba ve kızını bir süre görüntülü olarak görüştürdü. Kız babasını karşısında görünce, yüzündeki üzüntü yerini mutlu bir tebessüme bıraktı.

Okulların ilk gününde çocuklarla olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Gündoğdu, ziyaretin sonunda öğretmenlerin taleplerini dinlemek için kısa bir toplantı yaptı.

Başkanımız Gündoğdu'nun ziyaretinden memnuniyet duyan öğrenci ve öğretmenler, kendilerine teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre