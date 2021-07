BAŞKANIMIZ BAYINDIR HUĞLU'DAKİ TEKSTİL AÇILIŞINA KATILDI

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Huğlu Kooperatifi-KOP destekli kurulan tekstil atölyesinin açılışına katıldı.

Konya'nın av tüfeği imalatında adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde açılışı yapılan KOP destekli kurulan tekstil atölyesinde, yerleşim merkezinde yaşayan kadınlar tarafından avcı kıyafetleri ve outdoor ürünlerinin de üretimi yapılacağı tekstil atölyesi açıldı. Açılışta konuşan Başkanımız Bayındır Tekstil konusunda Beyşehir'in alışık olduğu ve büyüklerin de olduğunu belirterek Huğlu'daki tekstil fabrikasının da bu yolda olacağını söyledi. Başkanımız Bayındır, "Naci Tanık Başkanın nezdinde KOP Dairesine sonsuz teşekkür ediyoruz. Zira üreten biziz, yöneten biziz diyen Huğlu'dayız. Huğlu insanının asırlık mazisiyle gelmiş geçmiş ecdatlarına rahmet gönderiyorum. Onların emeklerine saygı duyarak bu başarıyı bugünlere getirip buradan daha iyi hedeflere götürme azminde olan Huğlu'ları ise tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman Huğlu ve Üzümlüyü taşımadan, bölmeden, koparmadan yerlerinde sanayilerini geliştirmenin onları daha ileriye hedeflerine varmalarında yardımcı olalım düşüncesinde olduk. Bu düşünce ile de olmaya devam edeceğiz. " HUĞLUMUZ SİLAHTA GELDİĞİ İDDAYI TEKSTİLE TAŞIYOR Açılışta açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Huğlu'nun silah da geldiği iddiayı tekstile taşıdığının altını çizerek şunları söyledi; "Beyşehir tekstile yabancı değil 1996'lı yıllarda şehrimin en büyüğü Ali Akkanat'a bir teşekkür borcumuzun olduğunu da burada söylemek istiyorum, Allah ecdadından razı olsun diyorum. Huğlu'muz silah da geldiği iddiayı tekstile taşıyor. Yakupoğulları diye, Esenboğa yolunda Amerikan ordusuna kadar botundan bütün o savunma sanayide kullanılan kıyafetlere kadar yapan firma hep benim için örnek olmuştur. Naci Başkana bunu ilk söylediğim zaman, oda şunu söyledi; "Başkanım biz de tekstile giriyoruz" demişti. Benim Huğlu'm bunu bugün görmüştür, bu hedefe doğru yürümektedir. İnşallah Üzümlümün de bunu göreceğini onlarında bu hedefe doğru gidecektir. Burada işin en güzel yanı ise Huğlulu kadınlarında silah sektörüne ve tekstile yavaş yavaş girmeye başlamasıdır. Beyşehirli olarak ne güzel bir manzaramız güzel bir topluluğumuz var. Biz bir olduktan, beraber olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını buradan söylüyorum. Huğlu'lar iyi ki varsınız Üzümlüler iyi ki varsınız zira siz bizim göz bebeğimsiniz. Biriniz sağ gözümüzsünüz, biriniz sol gözümüzsünüz hepinizi saygıyla selamlıyorum. "dedi. YENİÇERİ "ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR DEĞERE DÖNÜŞMESİNİ ARZU EDİYORUZ" Beyşehir Kaymakamlığı sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin proje ortaklığında hazırlanan KOP mali destek programları (KOPSOGEP) 'sosyal projeler' çerçevesinde kabul gören "KOP Bölgesinde mesleki eğilişimi, avcılık, tekstil atölyesi" projesi çerçevesinde kurulan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi-KOP Tekstil Atölyesi'nin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Genel Müdürlük olarak yeni dönemde bölgelerin potansiyellerin fırsatlarını, imkanlarını, kabiliyetlerini öncelikle ortaya çıkartıp bunları fonlayıp, projelendirerek programladıklarını belirterek "ve bunun ekonomide sosyal hayatta, ulusal ve yerel düzeyde, hatta uluslararası düzeyde bir değere dönüşmesini ülkemize, bölgemize katkı değer olarak dönüş yapmasını arzu ediyoruz. Bu yönde, bu doğrultudaki her türlü düşünceyi, fikri, proje ve programı da her düzeyde destekliyoruz. "dedi. "HUĞLULU KADINLARIMIZIN DA SAVUNMA SANAYİNE KATKISI OLACAK" AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, Huğlu'da tekstil atölyesi projesinin, Huğlulu hanımlardan kendilerine gelen, 'nasılsa eşlerimiz çalışıyor burada silah üretiyorlar, savunma sanayisine katkıları var, biz de dışarıdan yelektir, şapkadır, çantadır dışarıdan alıyoruz, bunu biz de yapabiliriz, elimizden gelir' diyerek talep etmeleri üzerine, bu konuda "nelerin yapılabileceğini" değerlendirirken çıktıkları bir yol olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda gayemize ve hedefimize kısmen ulaşmış olduk. Bu sadece, Huğlu içerisinde kalacak bir atölye değil, ulusal ve uluslararası alanda da buradaki atölyemizi daha da büyütüp geliştireceğiz. Biz her zaman Huğlulu kadınlarımızın arkasındayız" ifadelerine yer verdi. "KADIN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAYACAK" Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, bölge için belki sektörde ilk olacak bir yatırımın açılışının gerçekleştirilmekte olduğuna dikkati çekerek, "Huğlu başta olmak üzere bu bölge Üzümlü ile beraber belki av tüfekleri üretiminde dünyada bir merkez konumunda ama bugün yeni bir sektörün tohumunu oluşturacak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle, KOP İdaremizin mali programları çerçevesinde desteklediğimiz bir yeni tekstil atölyemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Huğlu Kooperatifi Tekstil Atölyesi projesi ile 50 kişinin istihdam edileceği, av kıyafetleri başta olmak üzere outdoor ürünlerinin üretileceği atölyemiz bugün itibariyle faaliyetlerine başlamış olacaktır. "dedi. "DOĞA SPORLARI TEKSTİLİNDE DE YENİ MARKA OLUŞUMUNU İSTİYORUZ" MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, tekstil atölyesiyle farklı alanda da bölgenin gelişmesine katkı sunulacağının müşahede edildiğine vurgu yaparak, "Bu proje kooperatifin sahiplenmesi, Beyşehir Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu konudaki katkıları ve tabii ki KOP İdaresinin çok kıymetli destekleri ile ete kemiğe bürünen bu atölyede, Huğlu profesyonelliği ile Huğlu çalışkanlığı ile Huğlu'nun azmi ile inşallah av ve doğa sporları tekstilinde uluslararası yeni bir markanın nüvesini oluşturmasını temenni ediyoruz. "dedi. "SİLAH ÜRETİMİNİN UHDESİNDE AÇILAN İLK KONFEKSİYON ATÖLYESİ" Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, açılacak tekstil atölyesinin bir silah fabrikası ya da silah üretiminin uhdesinde açılan ilk konfeksiyon atölyesi olarak karşılarına çıkmakta olduğuna vurgu yaparak, "Bu atölyenin, kuşkusuz bizler için dünyaca ünlü silah üretimimizin yanında dünyaca ünlü av veya iş elbiseleri üretimine de aday olduğumuzu ortaya koymaktadır. İfadelerini kullandı. Beyşehir Kaymakamlığı sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin proje ortaklığında hazırlanan KOP mali destek programları (KOPSOGEP) 'sosyal projeler' çerçevesinde kabul gören "KOP Bölgesinde mesleki eğilişimi, avcılık, tekstil atölyesi" projesi çerçevesinde kurulan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi-KOP Tekstil Atölyesi'nin açılışına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya Ak Parti Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Siyasi Parti Temsilcileri, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, İlçe kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

