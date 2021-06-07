Başkandan öğrencilere "online dershane" hizmeti
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Başkandan öğrencilere "online dershane" hizmeti

İhlas Haber Ajansı / Seda Özel - Haberler | Yerel

Başkandan öğrencilere "online dershane" hizmeti Sivas'ın Zara İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede ikamet eden öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için ücretsiz "online dershane" hizmetini faaliyete geçirdi Sivas'ın Zara İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede ikamet...

Başkandan öğrencilere "online dershane" hizmeti

Sivas'ın Zara İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede ikamet eden öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için ücretsiz "online dershane" hizmetini faaliyete geçirdi

SİVAS - Sivas'ın Zara İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede ikamet eden öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için ücretsiz "online dershane" hizmetini faaliyete geçirdi.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede ikamet eden öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için özel bir çalışmaya imza attı. Özel bir eğitim kurumu tarafından oluşturulan "online dershanesi" öğrencilerin ücretsiz kullanımına sunuldu. Zara Belediyesi daha öncede ilçede binlerce kitap dağıtarak dikkat çekmişti.

Online dershane hizmeti hakkında bilgi veren Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, öğrencilerin konu anlatımı ve deneme sınavlarından ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtip, "Sevgili gençlerimiz için hazırladığımız online dershane hizmetini, Zara Belediyesi olarak ilçemizdeki öğrencilerimize açmış bulunuyoruz. Zara Belediyesi ücretsiz online eğitim hizmeti neleri kapsıyor? Tüm derslerimizi konu anlatımlarıyla birlikte yaprak testlerimiz ve bunula birlikte deneme sınavlarımız ve bu sistem üzerinde de tüm öğrencilerimiz istatistik anlamda başarı ekranını görebilecek, karnesini görebilecek. Önümüzdeki süreçte de ilçe genelinde aynanda deneme sınavlarında yine Zara Belediyesi ücretsiz online hizmetini gençlerimizle buluşturuyor olacağız. İlçe Milli eğitim müdürümüz başta olmak üzere tüm okul müdürlerimize eğitime vermiş oldukları hizmetten dolayı şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlerimize katkı sağlamak için böyle bir proje gerçekleştirdik. Zara Belediyesi olarak bizim temel hizmetlerimiz belli bu yıl yoğun bir çalışma içerisindeyiz ama bizler eğitimde de olmalıyız. Eğitime olan desteğimiz ileri ki günlerde de devam edecektir. 19 Mayısta Nutuk kitabını dağıtmıştık. Pandemi döneminde de küçük çocuklarımız için boyama kitabını 'Siz İsteyin Biz Getirelim' kampanyasıyla çocuklarımıza ulaştırdık. İnşallah diğer ilçe ve illerimizde böyle hizmetler sevgili gençlerimize ulaştırılır" şeklinde konuştu.

Başkandan öğrencilere 'online dershane' hizmeti
Başkandan öğrencilere 'online dershane' hizmeti
Başkandan öğrencilere 'online dershane' hizmeti
Başkandan öğrencilere 'online dershane' hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seda Özel

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