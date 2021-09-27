Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu - Haberler
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Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Kefe Yaylası'nda düzenlediği İlçe Gençlik Buluşması'na katılan Başkan Osman Zolan, "Sizlerin donanımını artırabilmek ve katkı sağlayabilmek adına her türlü imkanımızı seferber...

DENİZLİ (İHA) - Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Kefe Yaylası'nda düzenlediği İlçe Gençlik Buluşması'na katılan Başkan Osman Zolan, "Sizlerin donanımını artırabilmek ve katkı sağlayabilmek adına her türlü imkanımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği İlçe Gençlik Buluşması yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin modern bir hale getirdiği bin 350 metre rakımdaki Kefe Yaylası'nda düzenlendi. Gençlik Meclisi Başkanı Birden, Gençlik Meclisi çatısı altında sadece Denizli merkezde değil, kent genelindeki gençlerle birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, destekleri için Başkan Zolan'a teşekkür etti. Bir süre gençlerle sohbet eden Başkan Zolan ise, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenileyerek daha modern bir hale getirdiği Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası hakkında bilgi verdi. Yayla kültürü hakkında gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Zolan, Denizli'nin kültürel ve tarihi değerlerini de anlattı.

"Sizler çok değerlisiniz"

Gençliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Gençlik, enerji demektir, gelecek demektir, hazine demektir. Sizler çok değerlisiniz. Bu ülkeyi bizden daha ileriye götüreceksiniz, daha başarılı olacaksınız. Bizler de sizlerin donanımı artırabilmek ve katkı sağlayabilmek adına her türlü imkanımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi. Gençlerin mutlaka en az bir dalda spor yapmasının, kültür veya sanatla ilgilenmesinin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Zolan, "Sportif anlamda birçok kursumuz var. İstiyoruz ki her gencimiz en az bir branşla ilgilensin. Lise yıllarımda en çok yaptığım spor basketboldu. Spor yapmak çok önemli. Ücretsiz kültür ve sanat kurslarımızdan da faydalanabilirsiniz. Boş vakitlerinizi verimli bir şekilde değerlendirmelisiniz" dedi.

Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu

Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu

Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu

Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Zolan, Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu - Haberler
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