Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı
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Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı

Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanarak demir yığınına dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na verdiği sözü tuttu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanarak demir yığınına dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na verdiği sözü tuttu. Fedakar çiftçinin traktörü, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesinde 2 Ağustos'ta yaşanan orman yangınına müdahale ederken traktörüyle birlikte alevlerin arasında kalan çiftçi Süleyman Köylüoğlu, yeni traktörüne Denizli Büyükşehir Belediyesi ile kavuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, orman yangınına tankerle su taşırken traktörü alevlerin arasında kalıp küle dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'nu ziyaret ederek kendisine yeni traktör alacakları müjdesini vermişti. Fedakar çiftçinin yeni traktörünü Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut Türlübey Mahallesi'nde teslim etti. Traktörü gördüğü anda duygulanan ve çok sevinen çiftçi Süleyman Köylüoğlu, kendisini olayın ilk anından itibaren yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

1 haftada yeni traktörüne kavuştu

Olay günü yaşananları anlatan Süleyman Köylüoğlu, "Evleri kurtardık ama traktörümüz yanmıştı. Olayı duyduğu ilk andan itibaren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan bizimle hep ilgilendi, Allah razı olsun. Sürekli arayıp tesellide bulundular. 'Gereken neyse yapacağız' dediler. Şükürler olsun hayattayım, ailemin ve çocuğumun yanındayım. Allah razı olsun, Başkanımız sözünü tuttu ve bir hafta içerisinde traktörü getirdi. Kolum iyileşince çalışmaya başlayacağım. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Olursa da yine müdahale ederim, orman, evler, köyümüz bizim. İtfaiyeci arkadaşlar bizim için uğraşıyor. Yine yardıma koşarız" diye konuştu.

"Seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise sosyal medya hesabından Köylüoğlu'nun yeni traktörüne kavuştuğunu paylaştı. Başkan Zolan açıklamasında, "Buldan'daki yangında canı pahasına bize yardıma koşan Süleyman Köylüoğlu kardeşimizin yanan traktörü yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir traktör alıp kendisine teslim ettik. Seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı
Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı
Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı
Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı
Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı
Başkan Zolan'ın hediye traktörü kahraman çiftçiye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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