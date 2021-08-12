Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı
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Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı

Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri ve sağlık personelleri yangını söndürme çalışmalarına destek için gittikleri Manavgat'tan görevlerini yerine getirip geri döndü.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri ve sağlık personelleri yangını söndürme çalışmalarına destek için gittikleri Manavgat'tan görevlerini yerine getirip geri döndü. Ekipleri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel karşıladı.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek için Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri ve dahilindeki sağlık personelleri görevlerini icra ederek Kartal'a dönüş yaptı. Sivil savunma ekibi ve sağlık çalışanlarından oluşan 10 kişilik ekibi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel karşıladı. Başkan Yüksel görevlerini başarıyla yerine getiren personellerle teker teker sohbet edip teşekkürlerini iletti.

Sohbetin ardından açıklama yapan Başkan Yüksel, "Evet, sivil savunma merkezimizdeyiz, afet koordinasyon merkezimizde. Aslında Manavgat'taki yangına giden arkadaşlarımızla bir değerlendirme sohbeti yapacaktık fakat dün gerçekleşen sel felaketi ile gündemimiz yine değişti. Kastamonu ve çevre illerden çok üzücü haberler geliyor. Özellikle Bozkurt'tan üzücü haberler geliyor ve bunlar bizi üzüyor. O yüzden biz de ekibimizi ekipmanımızı topladık. Biz de koordinasyondan gelen habere göre, oradaki çalışmalarda ihtiyaçları karşılamak adına ekibimizi topladık. Hem temizlik çalışmalarında, hem suyun çekilmesi, içme suyu, temel gıda ve anlık ihtiyaçlar ve benzeri durumlar için ekiplerimiz hazır. Ekiplerimiz Manavgat'tan yangından dönmüşlerdi onlara teşekkür edip sohbet ederken bir yandan yeni sel felaketinin haberinin gelmesinin ardından arkadaşlarımızla yeni süreci planlayacağız. Oradan gelecek haberle de birlikte hem Kastamonu hem çevre illere arkadaşlarımız ihtiyaçlara göre adım atacaklar. Tabii ki de üzgünüz. Ama elimizden gelen gayreti bölge halkına hissettireceğiz. Hızlıca bu yardımı da paylaşmış olacağız" dedi. - İSTANBUL

Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı
Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı
Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı
Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı
Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı
Başkan Yüksel, Antalya'daki yangın bölgesinden dönen ekibi karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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