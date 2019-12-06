Başkan Yüce, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u ağırladı

06.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:21

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u ağırladı.



Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede Genel Sekreter Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Ziya Cevherli, Doç.Dr. Furkan Beşel ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Saparbekuly'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederken, Kültür Vadisi projesine ve Sakarya'ya yönelik bilgiler verdi.



Kazakistan ile Türkiye arasında kardeşlik bağı olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, "Kazakistan ile dostluğumuz her zaman bakidir. Uzun yıllardır devam eden ilişkilerimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin ilelebet devam etmesi tek arzumuzdur. Bizim şehrimizde birçok milletten insan huzur ve kardeşlik içerisinde yaşıyor. Şehrimizde birçok Kazak vatandaşımız da var. Büyükşehir Belediyesi olarak da hayata geçirmeyi hedeflediğimiz Kültür Vadisi projemiz yer alıyor. Tüm kültürleri ortak sosyal faaliyet alanları oluşturarak bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Kültürel mimarilerine uygun inşa edilecek yapılar oluşturarak burada hem kültürler var olmaya devam edecek hem de vatandaşlarımız yöresel lezzetlerle buluşacak. Tüm kültürleri bir çatı altında toplayacak bu projemizi çok önemsiyoruz bu hususta sizlerden gelecek desteklere de hazırız" dedi.



Kültür Vadisi projesi birçok farklı milleti içerisinde bulunduran Sakarya şehri için önemli bir proje olduğunu söyleyen Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Başkan Ekrem Yüce önemli bir siyaset adamı. Eminim ki Sakarya için önemli hizmetlerde bulunacaktır. Kültür Vadisi projesi birçok farklı milleti içerisinde bulunduran Sakarya şehri için gerçekten çok önemli bir proje olacaktır. Bizde bu proje için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Sakarya şehri Kazak kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biridir. Geçen seneye göre bu sene 2 kat daha fazla Kazak kardeşimiz Sakarya'ya okumak için geldi. Sakarya Kazak kardeşlerimiz için adeta bir merkez haline gelmiştir" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA