Başkan Yılmaz, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri birlik ve beraberlik yemeğinde buluşturdu. Başkan Yılmaz, ilçedeki en genç ve en yaşlı öğretmenle birlikte pasta kesti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, öğretmenlerle yemekte buluştu. Yılmaz'a, programda öğretmen eşi Meltem Yılmaz da eşlik etti. Sıra gecesiyle renklenen yemekte eğitimciler, canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Başkan Yılmaz da öğretmenlerle birlikte halay çekti, kutlamalara ortak oldu ve tüm eğitim camiasının Öğretmenler Gününü kutladı. Programa, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca belediye meclis üyeleri, idareciler, görevdeki öğretmenler ile emekli öğretmenler katıldı.

"Öğretmenler, geleceğimizin mimarları"

Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, "Büyük önderimiz ve başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" hedefini her koşulda umutla ve inançla sürdüreceğinize, iyiye ve güzele dair ne varsa ilçemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancımız tam" dedi.

Öğretmen çocuğu, öğretmen eşi ve iki çocuğunu öğretmenlere emanet etmiş bir baba olarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladığını vurgulayan Yılmaz, "Hep beraber başrolde sizler olmak üzere yeni nesilleri geleceğe hazırlıyoruz. Bizler, bir, beraber, huzurlu ve mutlu oldukça, gelecek nesillerimiz de huzurlu, mutlu ve başarılı olacaktır. Onlar, milletimizi, devletimizi, toplumumuzu daha güzel, daha parlak geleceğe hep beraber taşıyacaktır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitleri ve bilhassa bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmaktayken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim"

İl Milli Eğitim Müdürü Koca da Başkan Yılmaz'a kendilerini böyle bir programda ağırladığı için teşekkür ederek, "Bugün fedakarca çalışan ve etrafına ışık saçan kahramanların günü. Şehit olan, vefat eden öğretmenlerimizi saygı, minnetle anıyorum. Bu şehirde görev yapan öğretmen arkadaşlarıma göstermiş oldukları çabadan ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler Gününüz kutlu olsun"

Kaymakam Çenet ise tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimizin; yarınlarımızı, geleceğimizi inşa ederken ne kadar fedakarca çalıştıklarını görüyoruz. Bu görevi ifa ederken şehit olan Aybüke öğretmenimizi, Necmettin öğretmenimizi unutmadık. Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Öğretmenler Gününde duygulandıran kutlama

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, programa katılan en yaşlı öğretmen 85 yaşındaki Ahmet Özel ve en genç öğretmen 26 yaşındaki Ayşe Gölen ile birlikte pasta kesti. Protokol üyeleri ile öğretmenlerin de eşlik ettiği pasta kesimi sırasında Ahmet Özel, günün anlam ve önemini belirten bir şiir okuyarak, herkesi duygulandırdı. Başkan Yılmaz'a eğitime ve spora sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür eden Özel; "Matematik öğretmeniyim. Masa tenisinde kategorimde dünya şampiyonu oldum. Almanya'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında 'Dünyanın en sempatik, en centilmen' ödülünü aldım. Bu programda bulunmaktan büyük mutluluk duydum ve çok duygulandım" diye konuştu. - MERSİN