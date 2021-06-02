Başkan Yılmaz Müjdeyi Verdi; "Yeni Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Antakya'mıza Çok Yakışcak."
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Başkan Yılmaz Müjdeyi Verdi; "Yeni Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Antakya'mıza Çok Yakışcak."

Başkan Yılmaz Müjdeyi Verdi; 'Yeni Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Antakya'mıza Çok Yakışcak.'
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN YILMAZ MÜJDEYİ VERDİ;"YENİ MİLLET BAHÇESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ ANTAKYA'MIZA ÇOK YAKIŞCAK. "Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u...

BAŞKAN YILMAZ MÜJDEYİ VERDİ;

"YENİ MİLLET BAHÇESİ VE KÜLTÜR MERKEZİ ANTAKYA'MIZA ÇOK YAKIŞCAK. "

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u Ankara'daki makamında ziyaret ettiler.

Antakya'ya yeni Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi yapılması konusunu görüşmek üzere gerçekleşen ziyaretin sonunda müjdeli haber verildi. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; " Kapasitesi ve mimarisi ile kadim şehrimize yakışır Millet Bahçemiz ve Kültür Merkezimizin yapımına başlanacak. Bu önemli hizmeti elbette değerli vekillerimizin gayretleri ile şehrimize kazandırıyoruz. Şehrimize hizmet getirmek için desteklerini esirgemeyen başta Kıymetli vekillerimize ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkürlerimi sunuyorum. Millet Bahçesi ve yeni Kültür Merkezi Antakya'mıza çok yakışacak. " dedi.

AK Parti Hatay Milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda hayırlı olsun dileklerini iletirken, ihale sürecinin 16 Haziran'da başlayacağının müjdesini verdiler.

Yayın Tarihi :

02 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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