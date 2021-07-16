BAŞKAN YILMAZ İSLAM ALEMİ'NİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ
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BAŞKAN YILMAZ İSLAM ALEMİ'NİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

BAŞKAN YILMAZ İSLAM ALEMİ'NİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ
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BAŞKAN YILMAZ İSLAM ALEMİ'NİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI TEBRİK ETTİAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

BAŞKAN YILMAZ İSLAM ALEMİ'NİN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yılmaz mesajında, bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı en önemli günler olduğunu vurguladı.

Başkan Yılmaz mesajında şu görüşlere yer verdi; "Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir.

Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağdır. Milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin daha da yoğun yaşandığı bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru güçlenmektedir.

Bu duygularla idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. "

Yayın Tarihi :

16 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre

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