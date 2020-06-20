Başkan Yılmaz'dan anlamlı Babalar Günü kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yılmaz'dan anlamlı Babalar Günü kutlaması

Başkan Yılmaz'dan anlamlı Babalar Günü kutlaması İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ürettiği sürdürülebilir hizmetlerle yerel yöneticilikteki farkını ortaya koyan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her fırsatta ilçe sakinleri ile bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

20.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:14

Başkan Yılmaz'dan anlamlı Babalar Günü kutlaması

BURSA - İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ürettiği sürdürülebilir hizmetlerle yerel yöneticilikteki farkını ortaya koyan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her fırsatta ilçe sakinleri ile bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, '21 Haziran Babalar Günü' kapsamında hayatını down sendromlu oğluna adayan işçi emeklisi Yavuz Akpınar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyan ve uzun süre sohbet eden Yavuz Akpınar, 23 yaşındaki down sendromlu oğlu Cengiz'i zorluklarla dolu bir hayat mücadelesi ile büyüterek yaşadıkları anıları paylaştı. Özel bir çocuk sahibi olmanın yaşam içerisinde biraz daha zor olduğunu ancak 23 yıldır çok güzel bir babalık yaşadığını aktaran Yavuz Akpınar, bu çocukların diğer bireylerden farkının olmadığını, tek farkın +1 kromozom olduğunu belirtti. Uzun süren sohbetin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ömrünü +1 farka adayan Yavuz Akpınar'ın '21 Haziran Babalar Günü'nü kutlayarak baba ve oğluna hediyeler takdim etti.

Yıldırım'daki dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının toplumu bir arada tutan en önemli unsurlardan olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yerel yöneticiler olarak ilçemize hizmet ederken, rutin çalışmaların dışına çıkmak, hemşehrilerimize dokunmak, onlarla beraber aynı duygulara ortak olmak, bizi biz yapan değerlere tutunmak ilçemizin en güzel yansıması. Bu anlamda hemşehrilerimizle iç içe olmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi birçok hizmetin üstünde görüyorum. Çünkü üzüntüler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça artar. Bende '21 Haziran Babalar Günü' münasebetiyle özel çocuklarımıza özel babalık yapan bir hemşehrimizi ziyaret ederek sohbet etmek istedim. Down sendromlu çocuklarımızla ilgilenmek zor, çocuklarımız kadar ailelerinin de işi zor. Bu süreçte bizlerinde sizler için yapabileceği bir şey varsa her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim sizlere hayırlı, uzun ömürler versin" dedi.

"Önemli başarılara imza atıyoruz"

Yıldırım'da dezavantajlı bireylere yönelik gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Başkan Oktay Yılmaz, dezavantajlı bireylerin, dört duvar arasında yaşamaya mahkum edilmek yerine sosyal yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bizler yerel yönetim olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Onları dört duvar arasından çıkarıp hayatın vazgeçilmez unsurları olmaları konusunda teşvik ediyoruz. Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Okulu'muz da kardeşlerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Okulumuzda 1500'den fazla öğrenci, modern şartlarda, sanatsal aktiviteler ile sosyalleşiyor ve kültürel anlamda tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor. Kursiyerlerimiz, alanında uzman eğitmenler tarafından keman, gitar, klarnet, piyano, bağlama, ritim, yan flüt, ney enstrümanlarının yanı sıra müzik, folklor ve tiyatro eğitimi alıyorlar. El sanatları ve engelsiz mutfak kurslarımız ile de engelli ve dezavantajlı bireylerimizin aldığı özel eğitim, kendilerine mutluluk kaynağı oluyor" diye konuştu. Babalar Günü ziyareti dolayısıyla büyük mutluluk yaşadığını belirten Yavuz Akpınar ise, "Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a içinde bulunduğumuz bu zor süreçte vakit ayırarak nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'dan anlamlı Babalar Günü kutlaması

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla top sektirdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla top sektirdi
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Emre Kınay Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Lgs Milli Bodrum
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz'dan anlamlı Babalar Günü kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 16:14:42. #1.14#
title