Başkan Yazıcı, Şifa ve Mimarsinan Mahallesi'ne verdiği bir sözü daha yerine getirdi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın seçim vaatleri arasında yer alan Şifa Mahallesi 723 Parsel Zafer Caddesi'ndeki 6 katlı 24 derslikli okulun temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Olmayacak, yapılmayacak diye doğru söylenmeyen okulumuzun temelini attık" dedi.

Tuzla Belediyesi, Şifa Mahallesi Zafer Caddesi'nde 32 derslikli okulun temelini attı. 7 bin 150 metrekare inşaat alanına sahip okulda 32 derslik, 1 konferans salonu, 1 yemekhane, 2 adet sığınak alanı, 1 kütüphane, öğretmenler odası, müdür odası, rehberlik servisi, fizik ve kimya laboratuvarı, resim ve müzik dersliği, enerji odası, kazan dairesi, kaloriferci odası, su deposu ve abdesthane yer alacak. 32 derslikli okul, Şifa ve Mimarsinan'da 3 okulun 40'ar kişilik sınıflarda sürdürülen 2'li eğitimden tekli eğitime geçmesini sağlayacak, Tuzla'da tüm okulların tekli eğitim hedefinde dönüm noktasını oluşturacak.

Temel atma törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Tüysüz, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, şube müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Başkanımız Yazıcı'ya teşekkür ederim"

Törenin açılış konuşmasını yapan Şifa Mahallesi Muhtarı Kemal Güven, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güzel bir yatırım yaptığı için Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yaptığı konuşmada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti. Alireisoğlu, "Tuzla ilçesinde ikili eğitim yapan 4 tane okulumuz kaldı. 3 yıl evvel bu sayı 28'di, bunu 4'e indirdik. Bu okulun teslim edilmesi ile 2'li eğitim yapan okul sayısı teke düşecek. Bu okul burada bulunan 3 okulun tekli eğitim yapmasını sağlayacak. Okul mevcutlarımızı 40'dan 30'lara indirecek. Bizi çok rahatlatacak. Eğitimi merkezine alan Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederim" dedi.

"Önümüzdeki 15-20 yılda bize emanet edildiğini düşündük"

Okulun temel atma töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Yazıcı, "Eğitim kolay bir kelime ve her yerde de kullanıyor. Eğitim şart ama bu eğitimin neyi kapsadığını, nerelerde, nasıl olduğunu, bunu gerçekleştirmek için bir ülkenin kaynaklarını nasıl kullandığını iyi düşünmek gerekiyor. Eğitimin Türkiye Cumhuriyeti'nin son 15 yılda en büyük bütçesini oluşturduğunu asla unutmamak lazım. 29 milyona yakın öğrencisi olan bir ülkeyiz. Dünyada 150 ülkeden daha fazla bir nüfus demektir. Eğitime yapılacak olan yatırımlarda yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının hayırseverlerin el birliği ile bu eğitim çalışmasını yapması lazım. Dünyada hangi ülkeye bakarsanız bakın cehalet, işsizlik, illegal faaliyet varsa eninde sonunda iş eğitime, eğitimsizliğe düşer. O yüzden yerel yönetimlerde bizler sizlerin makamı olan Belediye Başkanlığına sizin adınıza geldiğimiz andan itibaren bu ilçenin ve ülkemizin özellikle de önümüzdeki 15-20 yılını da bize emanet ettiğinizi düşünüyoruz. Geleceğe de şimdiden temeli atılması gerekir ki 15-20 yıl sonra hep beraber o meyveleri toplayalım. Toplumumuzda arzu ettiğimiz o güzellikleri üç kıtaya hükmetmiş olan ecdadın kurduğu düzene benzer bir şekilde bu dünyada da hak ettiğimiz noktayı alabilmemiz için bu çalışmaları yapmak zorunda olduğumuzu düşündük" dedi.

"İmkan ve olanakları çocuklarımız için harcadık"

Tuzla Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetlerinden bahseden Başkan Yazıcı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Eğitim camiamızda eğitim öğretim çalışmalarını yapan binlerce öğretmenimiz var. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı teslim alıyorlar. Geleceğe hazırlarken hem ailesine hem de milletine hayırlı bir evlat yetiştirmek için çalışan tüm Milli Eğitim camiasına çalışanlarına şahsım ve Tuzla halkı adına teşekkür ediyorum. Okullarımızın fiziki yapısının iyileştirilmesinden temizliğine, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin öğle yemeğine varıncaya kadar eğitim materyallerinin temini ve okul arazilerinin ayarlanması da dahil olmak üzere Tuzla halkına ait olan bütçeyi, imkan ve olanaklarımızı Tuzla halkının çocukları olan bizim çocuklarımız için harcadık. "Bu bizi ilgilendirmez" diye hiçbir zaman düşünmedik, bundan sonra da düşünmeyeceğiz. Bunu kendimize hedef koyduk. Tuzla'nın da tekli eğitime geçmesini, sınıfların öğrenci sayılarının azaltılmasını istiyoruz. Eğitim kalitesini çok etkileyen konulardan bir tanesinin çözümü için gayret ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Başkan Yazıcı, 'olmayacak, yapılmayacak' denilen okulun temelini attı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, temelini attıkları okulla ilgili ortaya atılan yalanları da konuşmasında hatırlattı. Başkan Yazıcı, "Tekli eğitim hedefimizi tutturabilmek için okul arazileri ayarlayarak mülkiyet meselelerini çözüyoruz. Kaymakamımız, Milli Eğitimimizle beraber okul arazilerinin sorunlarını çözüyoruz. Mimar Sinan ve Şifa Mahallesi'nin biraz daha özel bir durumu vardı. Dar bir alanda zamanla yıllar öncesinden gelişmiş olması ile biraz daha kısıtlanmış olan bir mahalledeyiz. Okul arazisi bulmak çok kolay değil. Çok zor bulduğumuz bu arazileri teslim aldık ve Milli Eğitim'e teslim ettik. Ne yaparsak yapalım hep bir kulp takmaya çalışanlar oldu. Tuzla Marina'yı, yolları, sosyal tesisleri yaparken de kulp takmaya çalışanlar, "Burası okul arazisi olmamış" dediler. Sonra da "Etrafını seçim için çevirdiler" yalanını söylediler. Dedikodular yüzünden etrafını çevirmek zorunda kaldığımız okul için verilmiş olan bu yer için de yine dedikodu yaptılar. İhalesi yapılan okulumuzun temelini bugün atıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve beraberindekiler butona basarak temele ilk harcı döktü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA