Başkan Yazıcı: "Büyüklerimizin Emanetini Geleceğe Taşıyoruz"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında ilçenin büyüklerini yemekte ağırladı.

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ev sahipliği yaptı. Yemeğe AK Parti İstanbul Milletvekili M. Belma Satır, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ın eşi Güler Çalışır, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Tuzla Müftüsü Aşır Durgun, Tuzla Nüfus Müdürü Ferdane Yılmaz, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Tuzla Belediyesi birim müdürleri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu'ndan sorumlu gönüllü Meral Özdemir, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kent Gönüllüleri, muhtarlar, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi misafirleri, Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetimi, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu'na kayıtlı büyüklerimiz katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı ile babası İmdat Yazıcı, davetliler arasında yer aldı. Program, Mahir İz İmam Hatip Lisesi öğrencisi M. Emin Tavlı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Büyüklerimiz Tuzla'da yalnız değil"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu'ndan sorumlu gönüllü Meral Özdemir, selamlama konuşması ile Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu'nun hizmet ve faaliyetlerini anlattı. Özdemir, "Belediyemize kayıt yaptıran 867 yaşlımızın evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettik. 120 ailemizin günlük yemek ihtiyaçlarının Tuzla Belediyesi Aşevi tarafından karşılanmasına vesile olduk. Yalnız yaşayan 182 büyüğümüzü Belediye Başkanımızın selamı ve ikramıyla ziyaret ediyoruz. Tuzla'da büyüklerimiz yalnız değil, hepsinin arkasında Tuzla Belediyesi var" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu'na kayıtlı Mesure Çavuş ve Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi misafirlerinden Ayten Albay Bintepe de duygu ve düşüncelerini konuklarla paylaştı. Tuzla Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını dile getiren Mesure Çavuş ve Ayten Albay Bintepe, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.

"Sizden aldıklarımızı gelecek nesillere aktarıyoruz"

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise büyüklerimizin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaptı. Başkan Yazıcı, "Büyüklerimizle her buluşmamızda hep şunu ifade ettim. Bizim hafızamızsınız, varoluş sebebimizsiniz, ülke ve millet adına bütün duygu ve düşüncelerimizi, birikimimizi oluşturan yegane varlığımızsınız. Biz öncelikle birey olarak anne ve babamızdan aldıklarımız ile beraber büyüyoruz. Bugün annem ve babam da burada bizlerle beraber. Onlardan 6-7 yaşına kadar aldıklarımız, kişiliğimiz ve karakterimizin yüzde 80'ini oluşturur ve ondan sonra eğitimle, diğer unsurlarla bunu tamamlıyoruz. Asıl eğitim anne ve babalarımızdan, büyüklerimizden başlıyor. Sizden aldığımız eğitimimizi, inançlarımızı, değerlerimizi bir sonraki nesle aktarmaya gayret ediyoruz. Bu döngüyü sizin bize kattıklarınızla sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Yazıcı, gençlerle buluşmalarında bu mesajları tekrar ettiğinin altını çizdi. Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlerle bir araya geldiğimiz her zaman büyüklere saygı ve sevginin önce bireysel sonra ülke adına çok önemli bir adım olduğunu söylüyorum. Büyüklerinize eğer saygı göstermiyorsanız, büyüklerinizden aldıklarımızı kıymetli bulmuyorsanız, sizin büyüklerinizle bir arada olmaya gayret ve çabanız yoksa, onların saygısını ve sevgisini, bütün büyüklerimizin hayır duasını alamıyorsak geleceğe dair çok kaygılı bakmamız gerektiğini, büyüklerimizin hayır duasını alabilirsek geleceğimizin daha güzel olabileceğini her zaman vurguluyoruz. Bizim dinimiz, inançlarımız zaten 'anne ve babaya of bile demeyin' diye emreder."

"Tecrübenize ve yaşanmışlıklarınızın birikimine ihtiyacımız var"

AK Parti İstanbul Milletvekili M. Belma Satır konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ileterek başladı. Satır, "Buradaki faaliyetlerin en önemlisi yaşlılarımıza yönelik faaliyetlerdir. Sevgili büyüklerimiz, önce dualarınıza ihtiyacımız var. Tecrübelerinize ve yaşanmışlıklarınızın birikimine ihtiyacımız var. Sosyal medya, internet, kitaplar yayınlanıyor her şey elimizin altında bir takım şeyler öğrenebiliyoruz ama yaşanmışlıkları orada öğrenemiyoruz. Sizin hayat tecrübeleriniz bizler için çok önemli. Düştük, kalktık hepimiz aynı şeyler yaşadık. Çocuk yetiştirdiniz, gelin sahibi oldunuz, damat sahibi oldunuz, işte müdürlerinizle çalıştınız veya personeliniz oldu. Onlarla çalıştığınız o süreçte nasıl idare ettiniz, torunlarınıza nasıl davrandınız. Gelininiz, damadınız, komşunuz, işvereniniz, patronunuz veya yanınızda çalışan elemanlar hayatınızı nasıl güzelleştirdi? Bu tecrübeler çok önemli. Yoklukta hayatınızı, ailenizi nasıl geçindirdiniz, varlıkta dostunuzla, komşunuzla, mahallelinizle nasıl paylaştınız? Lütfen bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizden eksik bırakmayın. Torunlarınızla, mümkün olduğu kadar gençlik kollarımızla ve kadın kollarımızla bir araya gelip bunların paylaşın. Çünkü bunlar okumakla yazmakla öğretilecek konular değil. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin diliyorum. Sağlıkla, hayırla ve huzurla bu toprakta, bu coğrafyada, bayrağımız altında birlikte yaşamayı Allah nasip etsin. Bu programı organize eden Başkanımıza ve eşine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu'na kayıtlı Ayten Albay Bintepe, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinleri adına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'ya tablo hediye ederek teşekkür etti.

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetimi de Başkan Yazıcı'ya desteklerinden dolayı bir buket çiçek hediye etti.

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ın eşi Güler Çalışır, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, konukları masalarında ziyaret ederek karanfil hediye etti. - İSTANBUL