Başkan Yaşar'dan sahada çalışan personellere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yaşar'dan sahada çalışan personellere ziyaret

Başkan Yaşar'dan sahada çalışan personellere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, iş yoğunluğu arasında bulduğu her fırsatı, belediye personeliyle değerlendiriyor.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, iş yoğunluğu arasında bulduğu her fırsatı, belediye personeliyle değerlendiriyor.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Başkanlık kimliğinin yanı sıra dostluk ve samimiyet ilişkisi içerisinde gösterdiği hassasiyet kapsamında beton santrali, bims ve kilit parke üretim fabrikasını ziyarette bulundu. Belediye şantiyesi ziyareti esnasında belediye personeli ile birlikte aynı karavandan yemek yedi. Personel ile birlikte yemek yiyen Başkan Yaşar sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Belediye Başkanı Melik Yaşar, personele teşekkür ederken, "Biz çok büyük bir aileyiz" diyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; belediye çalışanları olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bizler büyük bir aileyiz, bu ailenin içerisinde başarı ve buna bağlı olarak birlik ve beraberlik var. Hepimizin tek ortak hedefi var. O da Çat halkına hizmet etmektir. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun çok büyük yol kat ettik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize en iyi şekilde hizmet için de hepimiz seferber olacağız ve arzulanan Çat için çalışacağız. Ayrımcı değil bütünleştirici ve birleştirici olacağız. Hizmetlerimizde kişinin mutluluğunu değil bütün Çat halkının mutluluğunu gözeteceğiz. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Yemekte Başkan Yaşar'la bir araya gelen personeller ise, "Başkanımız sayesinde belediyeye adeta renk geldiğini ifade ederek, kendisine, bize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - ERZURUM

Başkan Yaşar'dan sahada çalışan personellere ziyaret
Başkan Yaşar'dan sahada çalışan personellere ziyaret
Başkan Yaşar'dan sahada çalışan personellere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık İlham Aliyev Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Düm Tek Tek Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Muslera Eda Erdem Arda Turan Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yaşar'dan sahada çalışan personellere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:26:51. #1.15#

title