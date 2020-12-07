Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu
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Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu

07.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:51
Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın uzaya meraklı Konya Altınekin'li gençlerle yaptığı video konferans, Konya'da da geniş yankı buldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın uzaya meraklı Konya Altınekin'li gençlerle yaptığı video konferans, Konya'da da geniş yankı buldu.

Konya'da yayınlanan yerel gazeteler, Başkan Yalçın'ın gençlerle yaptığı video konferans görüşmesine yer vererek, gençleri tebrik ettiğini ve destek sözü verdiğini dile getirdi. Başkan Yalçın'ın gençlere, uzaya ilgilerini kesmemeleri çağrısı yaptığını aktaran gazeteler, ayrıca Erciyes'e kayağa davet ettiğini de okuyucularına duyurdu. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu
Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu
Başkan Yalçın'ın 'Uzay sohbeti' Konya'da da yankı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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