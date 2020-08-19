Başkan Yalçın'ın paylaşımı Sakarya'da yankı buldu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Sakarya'da yankı buldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Sakarya'da yankı buldu.

Sakarya Yenigün Gazetesi, "Başkan Yalçın'dan en anlamlı 17 Ağustos Paylaşımı. Karaman'da bir Kayseri Mahallesi" başlığı ile verdiği haberde, 20 yıl önce Kayserililer tarafından yaptırılan deprem konutlarının anahtar teslim töreninden fotoğraf karelerini sayfalarına taşıdı.

"Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Ağustos depreminin 21. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki Sakaryalı olarak duygulanmamak elde değil" denilen haberde "Başkan Yalçın'ın tam 21 yıl önce yaşadığımız 7,4 şiddetindeki depremde ilimizde evleri yıkılanlar için Kayseri Mahallesi kurmaları, Türk insanının zorda kalanlara nasıl yardıma koştuğunun bir göstergesi olsa gerek" ifadelerine yer verilerek bir kez daha teşekkür edildi.

O dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de başlattığı kampanya ile hayırseverler, STK'lar, kurum ve kuruluşlar Sakarya'da 'Kayseri Mahallesi' kurulması amacıyla yardıma koşmuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da koordinasyonu görevini yürütmüş ve konutların 1 yıl gibi kısa bir sürede yapılıp teslim edilmesine büyük katkı sağlamıştı.

Başkan Yalçın'ın 17 Ağustos'ta gece 03.02'de yaptığı paylaşımda " 'Acılar paylaştıkça azalır' diyerek Sakarya'da 'Kayseri Mahallesi'ni kuran hayırseverlerimizi ve vesile olanları minnetle anıyorum" ifadelerine yer vermiş ve anahtar teslim töreninden fotoğraflar paylaşmıştı.

Fotoğraflarda o dönem görevde olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kayseri Valisi Nihat Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri'den giden diğer protokol üyeleri ve hayırseverler bulunuyordu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA