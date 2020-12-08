Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı

08.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:02
Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açık hava reklam mecralarında yayınlanan görsellerle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açık hava reklam mecralarında yayınlanan görsellerle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İlçe genelinde bulunan tüm billboard, totem, taksi durakları, led pano vs. gibi reklam mecralarında teşekkür mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, "Değerli sağlık çalışanlarımıza minnettarız, iyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünün de yer aldığı görsellerde ayrıca pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte fedakarca görev yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Yücel'in fotoğrafları da yer buldu.

Talas Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına yönelik faaliyetlerinden özetlerin de yer aldığı reklam görsellerinde yeni yapılan bir parka 'Sağlık Çalışanları Parkı' adının verilmesinin yanı sıra sağlık çalışanlarına siperlik hediyesi, aromatik bitki sepeti ve kitap dağıtımı ile 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerini içeren fotoğraflar ve bilgi notları da paylaşıldı. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı
Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
Başkan Hürriyet'ten sağlık çalışanlarına sosyal konut müjdesi
Başkan Hürriyet'ten sağlık çalışanlarına sosyal konut müjdesi
Başkan Atabay'dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği
Başkan Atabay'dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Seren Serengil İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:03:13. #1.15#
title