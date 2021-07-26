Başkan Yalçın, Örencik Mahallesi'nde şenliğe katıldı
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Başkan Yalçın, Örencik Mahallesi'nde şenliğe katıldı

Başkan Yalçın, Örencik Mahallesi'nde şenliğe katıldı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Örencik Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe katıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Örencik Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın şenliğe katılan vatandaşlarla bir araya gelerek meydan düzenlemesi, sosyal tesis ve gelecek yılki şenlik alanını düzenleme sözü verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, şenliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Örencik Mahallesi'nin kendileri için değerli olduğunu belirten Yalçın, bu tip etkinliklerin de önemli olduğunu aktardı.

Muhtar Nurettin Bulut da şenliğe katılan Yalçın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından davetlilere etli pilav, tatlı ve ayran ikram edildi, çocuklar ve gençler yumurta taşıma ve çuval yarışması yaptı.

Başkan Yalçın, Örencik Mahallesi'nde şenliğe katıldı
Başkan Yalçın, Örencik Mahallesi'nde şenliğe katıldı
Başkan Yalçın, Örencik Mahallesi'nde şenliğe katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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