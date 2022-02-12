Başkan Yalçın: "2022 kırsalımız için atak yılı olacak"

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte 2022 yılının ilk değerlendirme toplantısında muhtarla buluştu. Başkan Yalçın, "2022 yılı, kırsal mahallelerimiz için atak yılı olacak." dedi.

Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ile birlikte Akçakaya Mahallesi'nde Talas Belediyesi ve hayırseverler tarafından yapılan sosyal tesiste muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Akçakaya Muhtarı Adem Ayrancı, yapılan sosyal tesis ve diğer hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Başkanımdan çok memnunuz. Allah razı olsun" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, 2022 yılının ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pandemi sürecinde herkesin farklı bir önceliği oluştu. Maske, mesafe ve temizlik derken birçok yatırımımızı oraya yönlendirmek zorunda kaldık. Bugün sohbet toplantısında sizleri dinleyeceğiz. Bununla beraber 2022 yılı bilhassa kırsal mahallelerimiz için bir atak yılı olacak. Sizlerden aldığımız ihtiyaç listesine göre arkadaşlarımızla planlamamızı yaptık. Eşit, adaletli bir şekilde dağıtıp mart, nisan gibi çalışmalara başlayacağız. Bu tesis de mahallemize hayırlı olsun. Güle güle kullanılsın" diye konuştu.

Muhtarlık müessesesinin zor ve devletin ilk kademesi olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Biliyorsunuz çarşamba günleri Mevlana Mahallesinde Şeffaf Oda'da vatandaşlarımızı dinliyoruz. Belediye olarak ocak, şubat ve mart aylarında vatandaşımızın bir yarasına merhem olmak için başta emeklilerimiz olmak üzere ayda 250 TL yardım yapacağız. Çarşamba veya perşembe Allah nasip ederse meclisten karar çıkacak. Biz size başvurular şu şekilde olacak diye söyleyeceğiz. Sizden ricamız mahallenizde ve köyünüzde ihtiyaç sahiplerini yönlendirin. Duymayan kalmasın. Adı, soyadı ve TC'sini vermek başvuru için yeterli. Bize yardımcı olursanız memnun oluruz. O insanların mutluluğu da sizi mutlu eder." şeklinde konuştu. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, Talas Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsederek, "Gerek ilçe merkezinde gerekse taşrada yaşayanlar olarak çok şanslıyız. Belediyemiz genel anlamda mükemmel bir hizmet ve çalışma temposu içerisinde. Bu, hepimiz için çok büyük bir şans. Örnek verecek olursak Süleymanlı Mahallemizdeki kız öğrencilerimizin yatılı kaldığı yurdun bütün radyatörlerini iki günde değiştirerek ısınma sorununu giderdiler. Her alanda hepimiz belediyemizden hizmet görüyoruz. Bu nedenle başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bu ay dünyaya gelen muhtarlar için hazırlanan doğum günü pastası kesildi. - KAYSERİ