Başkan Yakar 2022 hedeflerini açıkladı Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Bulancak Belediyesi'nin Yeni vizyon Projeleri ve 2022 Hedefleri'ni düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Bulancak Belediyesi'nin Yeni vizyon Projeleri ve 2022 Hedefleri'ni düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.



Bulancak'ta bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Yakar, yeni dönem projelerini tanıtarak tüm projelerin 2022 sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Bulancak Belediyesi olarak önceki dönemde alt yapıya ağırlık vererek Bulancak ölçeğinde birçok mega projeye imza attıklarını belirten Yakar "Türkiye'nin ilk Belediye Şirketlerinden Bulancak Beton A.Ş.'yi kurarak, şantiyemizi aktif hale getirdik. Başta hazır beton olmak üzere tüm ihtiyaçlarımızı kendimiz üreterek büyük tasarruf sağladık. Üretimlerimizi çevre il ve ilçelere satarak gelir sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz" dedi.



"2022 hedeflerimizde 13 tane mega projemiz var"



Bulancak'ta yeni dönem hedeflerinin ve dönüşümün ilk adımı olan Yeni Belediye Hizmet Binası ve Kent Meydanı Projesiyle Bulancak'ın yeni ve modern bir görünüme kavuşacağını belirten Belediye Başkanı Yakar, hazırladıkları 13 projeyi 2022 sonuna kadar tamamlayacaklarının altını çizerek "Türkiye'nin 2023 hedeflerine Bulancak olarak üzerimize düşeni yaparak gireceğiz. "Sarayburnu Camisi doğusunda, kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından projelendirilen alanda sosyal donatılar ve 100 araçlık yeraltı otoparkı bulunan Millet Bahçesi halkımızın kullanımına sunulacaktır. Millet bahçesi, galericiler sitesi, şehiriçi otoparklar ve peyzaj anlamında birçok konuda Bulancak halkına rahat ortamlar sağlayacağız" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA