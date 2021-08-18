Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt'taki çalışmaları yakından takip ediyor
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Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt'taki çalışmaları yakından takip ediyor

Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt'taki çalışmaları yakından takip ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin en derin yaralar bıraktığı ilçe Bozkurt'ta çalışmaları inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bazı yaraları saramayız biliyoruz ancak inanıyorum ki el birliğiyle sarabileceğimiz tüm yaraları saracağız" diye konuştu.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin en derin yaralar bıraktığı ilçe Bozkurt'ta çalışmaları inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bazı yaraları saramayız biliyoruz ancak inanıyorum ki el birliğiyle sarabileceğimiz tüm yaraları saracağız" diye konuştu.

Sel felaketinin en acı sonuçlarının olduğu Bozkurt'ta Kastamonu Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını ilk gün itibariyle yakından takip eden Belediye Başkanı Vidinlioğlu dün de Bozkurt'a geçerek Kastamonu Belediyesi ekiplerinden bilgiler aldı. Kastamonu Belediyesi'nin tüm yaralar sarılıncaya kadar sel felaketi yaşanan Bozkurt'un yanında olacağını da tekrarlayan Başkan Vidinlioğlu, "Çok üzgünüz. Tüm Kastamonu'nun kalbi Bozkurt ile atıyor. Çocuklar buraya yardım yapabilmek için oyuncaklarını satıyor. İşte bizim çocuklarımız bu denli merhametli bu denli düşünceli. Bizlerde tüm birimlerimizle kardeşlerimize yardımcı olmak Bozkurt'u tekrar ayağa kaldırmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yardım gönderen, mücadele veren herkese her kuruma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ayrıca sosyal medya hesaplarından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmeyi de aktardı. Vidinlioğlu, yayınladığı sosyal medya mesajında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin bölgede yaşanan sel felaketinden büyük bir üzüntü duyduğunu, tüm Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerini ve hayatını kaybedenler için de baş sağlığında bulunduğunu söyledi. Vidinlioğlu ile yaptığı görüşmede, açılan bu derin yaranın olumsuzluklarını bertaraf etmek adına tüm Kastamonu halkının yanında olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde şehadet mertebesine ulaşan Taşköprülü Muhammed Öztürk için de başsağlığı diledi. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt'taki çalışmaları yakından takip ediyor
Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt'taki çalışmaları yakından takip ediyor
Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt'taki çalışmaları yakından takip ediyor
Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt'taki çalışmaları yakından takip ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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