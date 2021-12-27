Başkan Vekili Ünzile Kuru, Tarsus'un Kurtuluşu'nun 100. Yıl Kutlamasına Katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünzile Kuru, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarsus Belediyesi ve Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. Daha sonra 'Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nda Başkan Vekili Ünzile Kuru'nun moderatörlüğünde Osman Homurlu'nun 'Tarsus'ta Kuva-yi Milliye' konulu bir söyleşisi gerçekleşti. Başkan Vekili Ünzile Kuru "Tarihten alacağımız dersler var. Tarih bizim için geleceğimizin bir göstergesi" dedi.

Kutlamalar temsili Milis Kuvvetleri'nin karşılanması ile başladı

İlk olarak Aznakay Parkı'nda temsili Milis Kuvvetleri'nin karşılanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Tarsuslu vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden eşlik etti. Yürüyüşün ardından kutlama programı Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile devam etti.

Programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünzile Kuru'nun yanı sıra, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Kürşat Can, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, milletvekilleri, Tarsus Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, farklı şehirlerden gelen Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği temsilcileri ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptı. Törende ayrıca şiirler de okunurken, Tarsus Halk Eğitimi Merkezi'nin Tarsus yöresine ait halk oyunları gösterisi sergilendi. Protokol üyeleri törenin ardından ise Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tarsus'un Kurtuluş Haftası Kutlamaları' kapsamında hazırlanan 'Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nı gezdi.

Başkan Vekili Ünzile Kuru: "Tarihten alacağımız dersler var"

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenin ardından Başkan Vekili Ünzile Kuru, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'na geçti. Başkan Vekili Ünzile Kuru'nun moderatörlüğünde Osman Homurlu 'Tarsus'ta Kuva-yi Milliye' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Başkan Vekili Ünzile Kuru söyleşiye başlamadan önce yaptığı konuşmasında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileterek, "Bugün bizler için çok önemli bir gün. Tarsusumuzun kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz. Tarihten alacağımız dersler var. Tarih bizim için geleceğimizin bir göstergesi. Onun üzerinde geleceğimizi inşa edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim gücümüz. Bu güçle yine geleceği inşa edeceğiz. Kurtuluş Savaşımızda Tarsus'un ayrı bir yeri var, çok değerli adsız kahramanlarımız var. Bizler hep birlikte bir gücüz" dedi.

Ayrıca moderatörlüğünü Dr. Ali Cerrahoğlu'nun yaptığı söyleşide Hikmet Öz tarafından 'Mehmet Bal', Uğur Pişmanlık tarafından 'Cavit Orhan Tütengil', Hikmet Oğuzcan tarafından 'Ümit Yaşar Oğuzcan', Nihat Çapar tarafından 'Haşmet Zeybek' ve Ahmet Karataş tarafından da 'Etem Çalışkan' anlatıldı. 'Yazı ve Yoksulluk' konulu söyleşi de Latife Tekin tarafından gerçekleştirildikten sonra müzikli şiir dinletisi yapıldı. Ardından Sinan Meydan 'Kurtuluştan Kuruluşa' söyleşisini gerçekleştirdi.

Açılışlar, söyleşiler, performanslarla 100. yıla özel kutlama

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tarsus'un Kurtuluş Haftası Kutlamaları' kapsamında hazırlanan 'Tarsus 100. Yıl Etkinlik Alanı'nın açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yapmıştı. Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndaki Etkinlik Alanı'nda 'Milli Mücadele', 'Yüzyıl' ve 'Mersin'in Hafızası' sergileri yer aldı. İlk gün Yakup Boncuk'un moderatörlüğünde Uğur Pişmanlık tarafından 'Tarsus Basın Tarihi' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Yazar ve sunucu Metin Uca'nın da 'Ah Hallerimiz, Vah Hallerimiz' konulu söyleşisi yoğun ilgi gördü. Etkinlik Alanı'ndaki müzikli şiir dinletisinin ardından İsmail Kün'ün moderatörlüğünde, Remzi Karabulut, Ümit Aslan ve Orhan Kır tarafından 'Tarsus'ta Kültür ve Sanatın 100 Yıllık Serüveni' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Tarsuslular etkinliklere yoğun ilgi gösterdi

Etkinliklerin ikinci gününde Ruhi Koçak'ın moderatörlüğünde Murat Kaya ve Veyis Avcı ile Hasan Şemsi'nin Zoom aracılığıyla konuşmacı olarak katıldıkları '100 Yıllık Süreçte Tarsus Ticareti' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'in moderatörlüğünde gerçekleşen ve Araştırmacı-Yazar Hikmet Öz'ün konuşmacı olarak katıldığı 'Bilinmeyen Tarsus' konulu söyleşi de ilgi gördü. İkinci gün program dizisinin son bölümünde ise ünlü şair ve edebiyatçı Ataol Behramoğlu, sevenleriyle buluştu. Ataol Behramoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlayıp, şiirlerinden bazılarını okudu.

Etkinlik boyunca alanda kurulan 'VR Mersin'de kentin tüm tarihi ve doğal zenginliklerinde sanal bir gezinti yapma imkanı sunulurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği toplulukları da seslendirdikleri eserlerle büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 27. 12. 2021 17: 56: 44

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