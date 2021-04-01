Başkan Vekili Aslan: "Metrekare başına 1 TL alıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Vekili Aslan: "Metrekare başına 1 TL alıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Vekili Aslan: 'Metrekare başına 1 TL alıyoruz'

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de ruhsat işlemiyle ilgili metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı
Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de ruhsat işlemiyle ilgili metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda kayıt dışı esnafla ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, Başkan Vekili Aslan da odanın esnafla ilgili yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle ilgili bilgi aldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını ifade ederek, "Ruhsatlarla ilgili önceden 5 yılda bir yenileme zorunluluğu vardı. Biz usule uygun belgelerini getiren esnafımız için bu 5 yıl şartını kaldırıp süresiz hale getiriyoruz. Esnafımız şartları sağlarsa eğer onlarca sene o ruhsat geçerli olacak. Biz Türkiye'de belki de iş yeri ruhsatlandırma ücretini en az alan belediyelerden biriyiz. Metrekare başına 1 TL alıyoruz. Başvuru harcı olarak da 55 TL'lik bir ücret alıyoruz. Biz neden bu kolaylığı sağlıyoruz. Kayıt dışı olduğu zaman biz o işletmeye ceza kesmek zorunda kalıyoruz. İşletmelerde çeşitli yasal yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Esnafımız dağıttığımız broşürleri iyice incelesin. Bir yere dükkan, işletme açmadan oranın uygun olup olmadığını lütfen bizim ruhsat birimine sorsunlar. Biz arkadaşlarımızla beraber seferberlik başlattık. Hedefimiz de var. İpekyolu'nda ruhsatsız işletme olmayacak inşallah" dedi.

"Başkanımızla her zaman diyalog halindeyiz"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge de, İpekyolu Belediyesinin esnafla ilgili çalışmalarının çok kıymetli olduğunu anlatarak, "Belediyemizin bugüne kadar esnafla ilgili yapmış olduğu bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başkan Vekili Sinan Aslan'ın hem pandemi öncesinde hem de pandemi döneminde esnafımızla sürekli iç içe olduğunu görüyoruz. Bizde oda olarak başkanımızla her zaman diyalog halindeyiz ve sık aralıklarla görüşüp sektör toplantıları yapıyoruz. Esnafımızın İpekyolu Belediyesine yönelik çok güzel düşünceleri var ve çalışmalarını takdir ediyor. Bunu sahada görüyoruz. Başkanımızın başlattığı 'Ruhsatsız İşyeri Kalmasın' projesine sonuna kadar destek veriyor ve kendisine esnafın sorunlarına, talep ve önerilerine bu kadar duyarlı olduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda kentte korona virüs nedeniyle vaka artışının önüne geçip tedbirleri elden bırakmamak ve farkındalık oluşturmak için "Van Mavi Kalsın" afişleriyle hatıra fotoğraf çektirildi. - VAN

Başkan Vekili Aslan: 'Metrekare başına 1 TL alıyoruz'
Başkan Vekili Aslan: 'Metrekare başına 1 TL alıyoruz'
Başkan Vekili Aslan: 'Metrekare başına 1 TL alıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Ali Koç Can Bartu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Vekili Aslan: "Metrekare başına 1 TL alıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:53:52. #1.15#
title