Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü - Haberler
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Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü

Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı olan Niyazi Tuncal, korona virüs (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı olan Niyazi Tuncal, korona virüs (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Başkan Tuncal için bugün Geyikli beldesi Yukarı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, esnaf odası başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Tuncal, kılınan cenaze namazının ardından Geyikli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ÇANAKKALE

Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü

Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü

Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü

Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü

Başkan Tuncal, Covid-19'a yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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