Başkan Tuna'ya Esnaftan Büyük İlgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Yenimahalle'de esnaf, vatandaş, okul müdürleri ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Karşıyaka İş Merkezinde, önce din görevlileri ve cami dernek yöneticileri ile görüştü. Tuna'ya; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Kent Estetiği, Çevre Koruma, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler daire başkanları da eşlik etti. Tuna'yı, ilçede AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz karşıladı. İnceöz ile birlikte toplantı salonuna geçen Başkan Tuna, Yenimahalle İlçe Müftüsü Sinan Kazancı, cami ve din görevlileri, cami dernek yöneticileri ve Kur'an kursu öğreticileri ile kahvaltı yaptı.

Ortak akıl vurgusu

"Gayemiz ortak akılla güzel hizmetler yapmak. Bugün burada bulunma amacımız da bu. Bizler hizmet için varız" diyerek ortak akıl vurgusunu yineleyen Tuna, "Camilerle ilgilenmek her Müslümanın görevi. Hepimiz el ele vererek üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

"Eğitimden hepimiz sorumluyuz"

Daha sonra Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve ilçe okul müdürleriyle de istişare toplantısı yapan Başkan Tuna, eğitim konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimini en güzel şekilde sağlamak hepimizin olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin de görevi. Eğitimle ilgili sorumluluğu sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na yüklememeliyiz. Hepimize görevler düşüyor. Çocuklarımızın eğitim şartlarının daha iyi olması noktasında neler yapılabilir bu konuyla ilgili sizlerin görüşlerini almak çok önemli. Belediye olarak sizlerle istişare ederek, imkanlar ölçüsünde her türlü hizmete hazırız."

İlçe esnafıyla sıcak sohbet

İlçe ziyareti kapsamında esnafı da unutmayan Tuna, İvedik Caddesi'ndeki esnafla tek tek selamlaştı. Ziyaretleri sırasında Yenimahallelilerle de da sıcak diyaloglar kuran Tuna, özel olarak görüşmek isteyen vatandaşları da kırmadı, onlarla da tek tek görüştü. Tuna'nın, Yenimahalle'de bir başka ziyaret noktası da taksi durağı oldu. Günün yorgunluğunu taksi durağında ikram edilen çayı içerek atan Tuna, taksicilerle de uzun uzun sohbet etti.

"Hangi partili olduğunuz önemli değil"

Yolda karşılaştığı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tuna ile bazı vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. AK Partili olmadığını belirterek Tuna'ya yaklaşan ve yaşadığı sokağa kaldırım yapılmasını isteyen bir vatandaşı dinleyen Tuna, "Bir istediğiniz veya talebiniz için siyasi görüşünüzü belirtmenize gerek yok. Hangi partili olduğunuz önemli değil. Biz tüm Ankaralı vatandaşlara adaletli hizmet için buradayız" diyerek, en kısa zamanda kaldırımın yapılacağını söyledi.

Başkan Tuna, ilçe ziyareti boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle ve ikramlarıyla karşılaştı. Kendisini çok sevdiğini söyleyen 19 yaşındaki down sendromlu genç bir kızın fotoğraf isteğini kırmayan Başkan Tuna, çocuklarla da bol bol sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA