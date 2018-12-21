Başkan Tuna, Veysel Tiryaki'ye Seçim Sürecinde Başarılar Diledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye yerel seçim sürecinde başarılar diledi.

Projelerine bir yenisini daha ekleyen Altındağ Belediyesi, Ali Ersoy Mahallesi'ne buz pisti açtı. Pistin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tuna, Altındağ Belediyesinin çalışmalarını takdir ettiğini ifade ederek, buz pistinin hayırlı olmasını temenni etti. Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tebrik ederek, "Altındağ Belediye Başkanının bir Yenimahalle mevzusu var, bu süreçte de kendisine başarılar diliyorum" dedi.

"Belediyenin hiçbir yere borcu yok"

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki ise, "Bizler sizin paranızı çarçur etmiyoruz. Allah o yüzden bereketini veriyor. Bugün burada açılışını yaptığımız buz pistinin yanı sıra bir sağlık merkezi, bir gençlik merkezi, bir kreş açılışı yaptık. Şimdi bir kütüphane projesini tamamlıyoruz, çocuklarımız gecenin geç saatlerine kadar kitap okuyacaklar. Halkın neye ihtiyacı varsa Altındağ Belediyesi onu yapıyor. Altındağ'da sınıflar 15 kişiye inene kadar biz okul yapacağız. Bugün Altındağ Belediyesinin hiçbir yere borcu yok, bundan 15 yıl öncesini unutmayalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Öğrencilerin kayak gösterisi ise büyük beğeni topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA