Başkan Tören: "Tasarruf ekonomisiyle hizmet belediyeciliğini birleştirdik"
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Başkan Tören: "Tasarruf ekonomisiyle hizmet belediyeciliğini birleştirdik"

Başkan Tören: 'Tasarruf ekonomisiyle hizmet belediyeciliğini birleştirdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tasarruf ekonomisi ile hizmet belediyeciliğini birleştirdiklerini belirterek, hükümetin yayınladığı tasarruf genelgesini kentte 27 aydır uyguladıklarını söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tasarruf ekonomisi ile hizmet belediyeciliğini birleştirdiklerini belirterek, hükümetin yayınladığı tasarruf genelgesini kentte 27 aydır uyguladıklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı. Toplantı, yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Tören, her alanda yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirecekleri projelerle diğer şehirlerle yarışan bir şehir ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gündem maddeleri öncesinde konuşan Başkan Tören, amaçlarının bu şehirde halkın ve Hakk'ın rızasını kazanarak, kaynakları etkin, verimli kullanarak hizmet vermek olduğunu söyledi. Altınordu'nun diğer şehirler ile yarışmasını istediklerini kaydeden Başkan Tören, "Öz kaynaklarımızla, tasarruf ekonomisiyle hizmet siyasetinin birleştiğini ve bu döneme ilişkin Türkiye'de de bir model oluşturabilme şansını yakaladığımızı ifade etmek isterim. Zaten hükümetimiz, devletimiz geçtiğimiz hafta bir tasarruf genelgesi yayımladı. 27 aydır biz zaten bu genelgenin ruhuyla bu şehri hep birlikte yönetmeye çalıştık. Bir lira faiz, bir lira borç ve bir lira kredi olmaksızın altyapı belediyeciliği, uygulayıcı belediyeci misyonumuzun yan ısıra bu şehri büyütecek rekabet kapasitesini artıracak yatırımlarla birlikte elbirliğiyle bu şehri gölgesiz, adil bölüşüm ilkesi ve anlayışıyla hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

Kentte, beton yol, altyapı ve sıcak asfalt yol çalışmalarının devam ettiğine de değinen Başkan Tören, pandemi sürecinde insanların moral ve motivasyonunu yükselten yaz etkinliklerini de hayata geçirdiklerini kaydetti. Başkan Tören, tarımı desteklemek adına Altınordu'da yaklaşık 200 bin fide dağıtımında bulunduklarını, tarımı güçlendirmek adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. - ORDU

Başkan Tören: 'Tasarruf ekonomisiyle hizmet belediyeciliğini birleştirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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