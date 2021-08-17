Başkan Tören: "Altınordu'yu marka şehir yapmak için çalışıyoruz"
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Başkan Tören: "Altınordu'yu marka şehir yapmak için çalışıyoruz"

Başkan Tören: 'Altınordu'yu marka şehir yapmak için çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kenti marka şehir yapmak için tüm ekip ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kenti marka şehir yapmak için tüm ekip ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi, şehir merkezinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla geçen 28 aylık süreçte Altınordu'nun köklü sorunlarına kalıcı çözümler üretirken, diğer taraftan ise özellikle altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel belediyecilik alanlarında atılan adımlar sonrasındaki gelişim, değişim ve dönüşümle birlikte Altınordu'yu güzelleştiriyor. Altyapıda on yılların sorunlarını çözen Altınordu Belediyesi, altyapının ardından sıcak asfalt çalışması da tamamlanan cadde ve sokaklarda ulaşım güvenliği için yol çizgileri çizimini de sürdürüyor. Sürdürülen çalışmalarda altyapısı sil baştan yenilenen sokak ve caddeler sıcak asfalta kavuşturuluyor. Modern baskı beton kaldırım çalışılmaları da ara vermeden tamamlanan bölgelerde yol çizgileri de çizilerek yayaların ve araçların ulaşım güvenliği sağlanıyor. Cumhuriyet, Şahincili ve Karşıyaka Mahallelerinde birçok sokak ve caddede altyapı çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi, altyapının ardından sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı.

Her alanda kenti güzelleştirecek çalışmalar ve projeler ile kenti marka şehir yapma yolunda çalıştıklarını belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Kesintisiz sürdürdüğümüz çalışmalar ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile bütünleşen hizmetlerimiz çarpan etkisi ile şehrimizin marka değerine değer katmaya devam ediyor. Altınordu'yu marka şehir olma yolunda büyük mesafe kat ettik. Altınordu'muz güçlü altyapısı, modern sürdürülebilir üstyapısı ve devam eden vizyon projelerimiz tamamlandığında yaşanabilir, rekabet edebilir, marka ve model bir şehir olacaktır" dedi. - ORDU

Başkan Tören: 'Altınordu'yu marka şehir yapmak için çalışıyoruz'
Başkan Tören: 'Altınordu'yu marka şehir yapmak için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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