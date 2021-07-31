Başkan Topaloğlu: "Yöresel Ürünler Pazarı'nın 1 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz"
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Başkan Topaloğlu: "Yöresel Ürünler Pazarı'nın 1 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz"

Başkan Topaloğlu: 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın 1 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı 86. Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yöresel Ürünler Pazarı projemizde yüklenici firma çalışmalara devam ediyor.

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı 86. Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yöresel Ürünler Pazarı projemizde yüklenici firma çalışmalara devam ediyor. 1 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Toplantının açılış konuşmasında ilçede devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Spor Toto Başkanlığımız ile yaptığımız sözleşme ile ilçemizde 2 adet halı saha yapılması için ihalemizi gerçekleştirdik. Yöresel Ürünler Pazarı projemizde yüklenici firma çalışmalara devam ediyor. 1 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Pisti projemizin ödeneğini sağladık. Yüzde 30 seviyesinde bekleyen Kültür Merkezimiz için kalan kısmının tamamlanabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Örnek sokak uygulamalarımız için 2021 programımızı hazırladık. Bu projelerimiz için Ağustos ayı içerisinde ihalelere çıkıyoruz. Dere Kenarı Peyzaj Projemizin ise yazışmaları devam ediyor, yıl sonuna kadar ihaleyi gerçekleştirip çalışmalara başlamak istiyoruz"dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise "AK Parti kurulduğu günden şu ana kadar sürekli milletimize hizmet ederek milletimizle sürekli hem dem olarak sürekli milletimizin beklentilerine uygun politikalar üreterek sandıklardan başarı ile çıkmıştır. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimiz bize hangi istikameti gösterirse, o şekilde çalışmaya o şekilde gayret göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven'in başkanlığında yapılan toplantıya belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Topaloğlu: "Yöresel Ürünler Pazarı'nın 1 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" - Haberler
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