Başkan Topaloğlu: "Vali Karaloğlu Antalya için büyük kazanç"
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Başkan Topaloğlu: "Vali Karaloğlu Antalya için büyük kazanç"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer'deki kaçak yapılar yıkılmasıyla ilgili gösterdiği mücadeleden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür etti.

Başkan Topaloğlu:
03.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:18

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer'deki kaçak yapılar yıkılmasıyla ilgili gösterdiği mücadeleden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile 'Tedbiri elden bırakma çok yaşa Antalya' konulu bir basın toplantısı düzenleyen Vali Karaloğlu, kaçak yapılarla ilgili yöneltilen bir soru karşısında bu işi en iyi başaranlar arasında Kemer Belediyesi'nin olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, kaçak yapı ile mücadelenin birinci adreslerinin belediyeler olduğunun altını çizerek, "Antalya'da bin 200 kaçak yapı var. İlçe belediyeler 646 tanesini yıktı ve yıkmaya devam ediyor. Kaçak yapıları yıkma konusunda en iyi mücadele eden iki belediye Kemer ve Kepez'dir" diye konuştu.

Seçim zamanında da çarpık yapılaşmaya geçit vermeyeceklerini dile getirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Topaloğlu, ilk iş Kemer'deki büfeleri kaldırdıklarını kaydetti. Başkan Topaloğlu, yeşil alanları açarak halkın kullanımına sunduklarını ve vatandaşların da bunları gördüğünü anlatarak, "Beldibi'nden Çıralı'ya kadar 31 Aralık 2017'den sonra yapılan yapıların hepsini yıkıyoruz. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıların yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bunlarla mücadeleye hızlı bir şekilde başladık ve Beldibi'nde yıkımlarımızı tamamladık. Çıralı'da ise devam ediyoruz. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu da kaçak yapıya geçit yok dedi. Eğer biz marka oluşturmak istiyorsak kaçak yapıya göz yummamamız gerekiyor. Beldibi'nin imar planları çıktı ve bugün yarın bize ulaşacak. Kemer'de çıta zaten bu kaçak yapılardan dolayı düştü. Biz vatandaşa verdiğimiz sözü tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Lütfen kaçak yapı yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Antalya için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Valimiz her konuya vakıf ve çözüm üreten bir kişidir. Kemer'in de eski günlerine dönmesi için her türlü desteği veriyor. Kemer'e ve Kemer halkına verdiği desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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